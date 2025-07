Suspendido un desahucio en es Rafal que afectaba a dos familias con menores

Un desahucio previsto para hoy en el barrio de Es Rafal, en Palma, ha sido suspendido tras la llegada de la comisión judicial. En la vivienda residen siete personas, entre ellas tres menores y una mujer embarazada de ocho meses.

La familia vive en el piso desde mayo del año pasado y aseguran que cada mes han estado pagando un alquiler en negro a los anteriores propietarios, quienes abandonaron el inmueble tras dejar de pagar la hipoteca. El piso pertenece actualmente a un banco y el desalojo forma parte de una ejecución hipotecaria.

"Estábamos de alquiler, no podíamos imaginar que llegaríamos a esta situación. Hasta el viernes no sabíamos nada de nada", explica Samara Oliveira, de nacionalidad brasileña. Desde que supo que serían desalojados, empezó a buscar ayuda legal: "Tengo un hijo y estoy embarazada. Voy de acá para allá buscando soluciones".

Oliveira trabajaba en la cocina de una escuela, pero al quedarse embarazada no le renovaron el contrato. "No conozco a nadie aquí, no tenemos ningún lugar a donde ir", afirma. Dice que no sabía que podían echarla del piso: "Pagamos un alquiler".

El coportavoz de Stop Desahucios, Joan Segura, ha explicado que se trata de una ejecución hipotecaria: "Los inquilinos son los terceros ocupantes, no son ellos a quienes va dirigido este desalojo. Los anteriores propietarios no pudieron pagar la hipoteca y, al no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad, abandonaron la propiedad".

Segura denuncia que este tipo de situaciones se están convirtiendo en la norma: "En teoría, el piso está vacío, pero en realidad viven dos unidades familiares. Son familias trabajadoras, con menores y una mujer embarazada. Esto es un ‘sálvese quien pueda’. Solo queremos garantizar el derecho a la vivienda".

También ha criticado las soluciones ofrecidas por el banco: "Ofrecen dinero para salir, pero eso no garantiza nada, ni que puedas encontrar otro inmueble".

"La historia no ha acabado. Se volverá a pedir una nueva fecha en los próximos meses", advierte Segura, quien insta al Govern balear a actuar: "Tienen fondos del Gobierno estatal para ayudar a las familias desahuciadas. Deben facilitar soluciones reales".