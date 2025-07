Trescientas denuncias contra patinetes desde la entrada en vigor de la ordenanza cívica de Palma

La entrada en vigor de la ordenanza cívica hace algo más de un mes ha supuesto dos importantes cambios para los usuarios de los patinetes que, en muchos casos, no han asumido: la obligación de circular con casco y de contratar un seguro de responsabilidad civil con una cobertura igual o superior a 120.000 euros.

Tras la aprobación definitiva de la normativa a finales de mayo el Consistorio abrió un plazo de varios días sin multas para informar. Superado ese periodo de gracia, llegaron los controles y las multas: 600 euros para quienes se desplacen sin seguro y entre 450 y 750 euros para quienes lo hagan sin casco.

En conjunto, desde la entrada en vigor de la ordenanza cívica la Policía Local ha interpuesto trescientas denuncias y ha inmovilizado 101 patinetes. Por no llevar casco, por no tener el seguro y por otras infracciones que ya estaban recogidas con anterioridad como circular por zonas peatonales.

Entre el 23 y el 26 de junio se registraron un total de 97 denuncias y 51 inmovilizaciones, principalmente por infracciones relacionadas con la circulación en áreas no permitidas y la falta de medidas de seguridad como el uso del casco o la ausencia del seguro obligatorio.

El 23 de junio, en la plaza Alexandre Fleming, se inmovilizaron 10 patinetes eléctricos. Al día siguiente, en la plaza Miquel Dolç, se controlaron 57 patinetes, de los cuales 16 fueron denunciados por diversas infracciones: 7 por circular por zonas exclusivas para peatones, 6 por no llevar casco, 2 por llevar acompañante y 1 por usar auriculares. Además, ese día se inmovilizaron 7 patinetes por no llevar casco y 6 por no tener seguro.

También el 24 de junio, en la zona comprendida entre la plaza Abu Yahya y Santa Pagesa, se impusieron 10 denuncias a patinetes (3 por no llevar casco y 7 por falta de seguro, con 5 inmovilizaciones por esta última infracción). En la plaza París, ese mismo día, se controlaron 21 patinetes, con 4 denuncias (2 por no llevar casco y 2 por no tener seguro) y 3 inmovilizaciones por falta de documentación.

Dieciocho denuncias en Miquel dels Sants Oliver

El 25 de junio, en Andreu Torrens, se multaron a 6 por no llevar casco, 2 por otros motivos y 1 por no llevar chaleco reflectante. Asimismo, en la barriada Fortí se inmovilizaron 12 patinetes por diversas infracciones.

El 26 de junio, en Miquel dels Sants Oliver, se denunciaron 18: 7 por no llevar casco, 2 por no llevar chaleco reflectante, 3 por usar auriculares y 6 por no tener seguro (5 de ellos inmovilizados).

Ese mismo día, en la zona Passeig Mallorca – Rubén Darío hubo 18 denuncias (9 por no llevar casco, 4 por circular en zonas peatonales y 5 por otros motivos) y 9 inmovilizaciones.

A estos datos, se suman las 195 denuncias y más de 50 inmovilizaciones derivadas de los controles realizados durante la semana del 16 al 20 de junio.