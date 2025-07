Con motivo de las fiestas de Canamunt, los vecinos han recorrido este sábado el casco antiguo de Palma con Sant Rescat sobre sus hombros.

El jolgorio y el buen ambiente conquistaron las calles y animaron a transeúntes y turistas, muchos de los cuales se unieron a la celebración que cada vez suma más adeptos.

El peculiar santo y la charanga Final feliz realizaron su particular via crucis festivo desde la plaza Quadrado hasta la de Llorenç Bisbal. En concreto, pasearon el santo laico por Sant Francesc, Santa Eulàlia, Banc de s’Oli, Can Espanya, Sindicat, Quartera, Pes del Formatge, Porta Sant Antoni y Socors.

Después de la procesión festiva, a partir de las 22 horas, se celebrará el gran guateque canamunter con el dj Hiperespacio & Space Cowboy.

Horas antes, el día arrancó con vermut y concierto en el bar Sa Travessa.

FOTOS | Sant Rescat da el pistolezado de salida a las fiestas de Canamunt / Ana B. Muñoz

El día anterior, el viernes, además de la fiesta del Flexas, tuvo lugar el acto de nombramiento de hija ilustra de Canamunt 2025, que recayó en Àngela Moyà Barceló. El pregón de las fiestas corrió a cargo de Marusia López. Después se celebró un sopar a la fresca y una tómbola benéfica para las FAC.

El lunes se celebrará una gimcana canamuntera y el martes está previsto el paseo Canamunt, entre la memòria i l’oblit, a cargo del escritor Albert Herranz. La plaza Llorenç Bisbal acogerá el mismo día un cinema a la fresca con la proyección de la película The Old Oak.