El PSOE eleva el impacto del decreto que permitirá construir en rústico en Palma: 405 hectáreas y 90.000 residentes más

El PSOE de Palma ha elevado hasta las 405 hectáreas la superficie de suelo rústico de Palma en las que se podrá construir con el decreto urbanístico del Govern que el PP y Vox aprobarán la próxima semana. Según estos cálculos, las nuevas viviendas atraerán a 90.742 habitantes más. Hay que recordar que la futura normativa abre la puerta a edificar en las áreas de transición (suelo rústico) sin esperar a agotar los urbanizables previstos en el Plan General. En una primera estimación, los socialistas señalaron que la superficie afectada sería de 363 hectáreas con un aumento de población asociado de 80.496 residentes.

El decreto, pactado entre el PP y Vox, supondrá crear "una muralla de bloques de pisos en muchos barrios de Palma", argumentan los socialistas. En suma, habrá quince barrrios afectados y, donde ahora viven 59.317personas, residirán 150.059. Esdecir, 90.742 más, un incremento del 153%. Y otros 70.000 coches circulando por la ciudad.

"Este crecimiento en rústico no se acompaña de los servicios necesarios porque en estos suelos no estaba previsto que se construyera. De este modo, el incremento de residentes no irá acompañado de más escuelas e institutos, centros de salud, zonas verdes, centros de día o equipamientos deportivos", subraya el PSOE de Palma.

Por ejemplo, indican los socialistas, s'Arenal "seguirá teniendo la misma escuela (CEIP es Tamarells) y la misma unidad básica de salud, pero con casi 13.000 personas más".

El PSOE reitera además que la sustitución de las viviendas protegidas por la tipología de precio limitado encarecerá su precio un 30%.

Otros 126.784 residentes con los urbanizables

Al margen de la construcción en rústico, el decreto también acelerará y aumentará la edificabilidad en los suelos urbanizables de Palma, una docena que se reparten por todo el municipio. Los socialistas estiman que si se suman las viviendas que se podrán construir en todas las tipologías de suelos, el número de nuevos residentes ascenderá a 126.784.

En algunos barrios como Son Ximelis, Son Anglada y Son Cladera se disparará el crecimiento porque cuentan tanto con urbanizables como con áreas de transición. Por ejemplo, advierte el PSOE, Son Cladera pasará de una población de 7.524 personas a 10.935.

Los socialistas proponen limitar el precio de los alquileres, prohibir la construcción en suelo rústico y ajustar la efificación en el suelo urbanizable a lo previsto en el Plan General aprobado la pasada legislatura, "destinar el 47%de las viviendas a vivienda protegida, no de precio limitado".

También reclaman un incremento de la presión fiscal a los grandes tenedores y la eliminación del alquiler turístico en toda la ciudad.