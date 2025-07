El Parc de la Mar vibra con la fiesta del Flexas

Parecía que la fiesta del Flexas no se volvería a celebrar. Puede que sea esa, la sensación de que a lo mejor es la última, la que ha hecho que el público vibre más que nunca en un Parc de la Mar lleno hasta los topes en esta fiesta tan mítica en el verano de Palma, y que esta edición celebra su vigésimo primer aniversario.

"Habíamos programado nuestra vida para no volver a organizar esta fiesta. Ha crecido mucho, es una gran responsabilidad y estábamos cansados, por eso nos despedimos el año pasado, pero no lo hemos podido evitar: hemos vuelto a hacerlo, no podíamos dejar al público sin esta fiesta", comentaba La Terremoto de Alcorcón entre bambalinas poco antes de empezar.

Miles de personas bailan y corean a pleno pulmón los 'temazos' que suenan en el escenario, con un estallido de alegría y emoción que ha ganado la batalla al sofocante calor que hace. La noche ha comenzado poco antes de las nueve, con un saludo de Pepa Charro al público que ya llenaba el parque: "¿Que os creíais, que el año pasado sería la última vez? Porque yo sí".

Un show para los más pequeños, el 'Flexas Kids', ha dado el pistoletazo de salida. Varios grupos de niños han podido bailar encima del escenario, y disfrutar de los regalos de Eurocarnavales. Uno de los protagonistas ha sido Mercury, el primer Drag King que actúa en esta fiesta.

