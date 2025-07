La gran fiesta del verano del Bar Flexas resucita por su XXI aniversario: "No íbamos a hacer más, pero al final nos hemos liado hasta las trancas"

El Bar Flexas parecía haber echado el telón de forma definitiva a sus fiestas estivales, pero habrá que prepararse de nuevo, porque este viernes, 4 de julio, vuelve a la carga. Pepa Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón, en un derroche de carisma y desparpajo, ha anunciado este jueves en su local de la calle Llotgeta, el XXI aniversario de su mítica fiesta, bautizada bajo el lema Ja hi tornam a ser (Ya estamos de vuelta). Y es que, como bien ha señalado La Terre, "habíamos dicho que no íbamos a hacer más fiestas, pero no tenemos palabra. Al final nos hemos liado hasta las trancas, como siempre, y aquí estaremos un año más".

La presentación ha sido un auténtico circo de color, plumas, cuero y mucho descaro, con artistas luciendo sus galas más llamativas y globos por doquier. No ha faltado nadie, desde autoridades como Javier Bonet, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma; y Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura y Artes visuales del consistorio, hasta una ecléctica mezcla de artistas y colaboradores que prometen una noche inolvidable.

Homenaje a la sanidad pública balear

Entre risas y puyas, La Terremoto también ha sacado su lado más comprometido al anunciar que este año la prestigiosa 'Gamba de Oro' será entregada, "con muchísimo orgullo y muchísimo amor", a la Sanidad pública balear. Un gesto cargado de significado, especialmente por la presencia de Nino y Raquel del Hospital Son Espases, quienes han acudido a la presentación del evento tras una guardia y hecho una pausa para inmediatamente retomar su trabajo. "Tenemos aquí una prueba fehaciente de que la sanidad necesita ayuda urgentísima", ha recalcado la Terremoto, lamentando la situación que lleva a profesionales vocacionales a abandonar la profesión y lanzando una clara puya a las autoridades presentes sobre la precariedad del sistema sanitario.

El cartel de este año promete ser más diverso y rompedor que nunca. Además de los ya conocidos, la fiesta dará la bienvenida por primera vez a una Drag King, a Mercury, que actuará en el bloque 'Flexas Kids' para ofrecer a los más pequeños "muchos referentes", ha matizado Pepa Charro. También estarán presentes artistas locales como Zeta Zequi, con su trap de fusión, y los "exiliados" en Barcelona, La Dona Llop, quienes han vuelto a la isla para presentar su nuevo "y más bailable material".

Una fiesta a la moda

La moda, siempre un pilar fundamental en el universo Flexas, tendrá un espacio privilegiado. La Terremoto ha presentado su "primera y última colección" de ropa, pero ha enfatizado un mensaje de libertad y empoderamiento al señalar que "la moda se la inventa uno cada mañana cuando se levanta. Hoy puedo ir desnuda, hoy puedo ser punky, mañana puedo ser heavy, mañana puedo ser trapera. La moda no nos la impone nadie", haciendo una declaración de principios en toda regla.

La Terremoto de Alcorcón, este jueves durante la presentación de la fiesta. / Manu Mielniezuk

Entre los artistas confirmados, Jansky y La Dona Llop han compartido su entusiasmo por la fiesta con los medios. Jansky, quien La Terre ha asegurado llevar esperando veinte años para poder disfrutar de su actuación en Palma, ha expresado que para ellos "es una fiesta que representa el desenfado, el ser diferente y que reivindica la diversidad musical y en general". Por su parte, La Dona Llop, ha revelado que están "muy contentos" de participar en la fiesta en la que presentarán sus nuevos sencillos. "Hace tiempo que preparamos este disco que saldrá este otoño y lo que mañana se oirá es material nuevo y se verá un cambio de escena muy grande".

Una fiesta para todos

El evento se celebrará en el Parc de la Mar a partir de las 20.30 horas (según La Terremoto de Alcorcón, a partir de las 20, según el cartel de promoción) prometiendo música, actuaciones, DJ y la habitual lluvia de "regalos de Eurocarnavales" para los más pequeños. La Terremoto ha bromeado sobre la hora de inicio, ideal "para cocerse vivo" por el calor, y ha animado a las familias a subir a sus hijos al escenario.

Con una afluencia estimada de entre 10.000 y 15.000 personas el año pasado, la organización espera entre 50.000 y 60.000 este año, haciendo un cálculo simpático con el aumento del turismo en la isla. "Hay sitio para todos, el Parc de la Mar es enorme", ha asegurado. Y, por supuesto, no ha faltado un pequeño reproche a las autoridades presentes, aprovechando la ocasión para pedirles que "arreglen el suelo del parque" para evitar tropiezos, dejando claro que las puyas no solo fueron por la sanidad.

La Terre también ha señalado que este año habrá dos artistas internacionales sorpresa a partir de la medianoche "y muchas food truck en las que poder comer y beber lo que queráis para disfrutar de la noche".

La XXI Fiesta del Bar Flexas promete ser, una vez más, un estallido de alegría, irreverencia y reivindicación, consolidándose como "la mejor fiesta de Palma", un título que el público asistente a la presentación no ha dudado en gritar a pleno pulmón.