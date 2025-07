Vox Palma critica la Zona de Bajas Emisiones en el primer día de multas: "Tendrán que comprar un coche que no necesitan"

Este martes el Ayuntamiento de Palma empieza a multar a los conductores de los vehículos más contaminantes que accedan a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y Vox Palma ha vuelto a cargar contra esta zona de tráfico restringido en el centro de la ciudad que, pese a haber entrado en vigor el 1 de enero, no ha tenido activo un régimen sancionador hasta hoy.

"Quizás no hayan enterado, pero a partir de hoy los vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 y los diesel anteriores a 2006 que traspasen esta línea serán multados con 200 euros. Multas que se incrementarán en un 30% si vuelven a entrar", ha advertido la regidora Gari Durán en un video grabado desde uno de los accesos a la ZBE.

Hay que recordar que Vox ha expresado reiteradamente su rechazo a esta iniciativa y en el pleno de la semana pasada votó la reprobación y el cese del regidor de Movilidad, Toni Deudero, por anunciar que este 1 de julio activaría el periodo de multas, invalidando así un acuerdo con Vox para alargarlo al menos durante todo 2025.

"Este es un mensaje para los residentes. Quizás les hayan dicho que las restricciones y las multas no les afecta, pero no es cierto. Léanse la ordenanza y advertirán que están afectado por los mismos plazos que los no residentes. Es decir, tarde o temprano tendrán que comprar un coche que no necesitan o que probablemente no puedan pagar", ha criticado Durán.

Los negocios "principales damnificados"

Finalmente, ha señalado que "los comercios y negocios incluidos en la zona de bajas emisiones son los principales damnificados".

Deudero justificó la semana pasada la activación del régimen sancionador en que el Gobierno prepara un decreto que solo dará validez a las zonas de bajas emisiones que multen. Asimismo, indicó que durante los seis primeros meses desde su entrada en vigor, solo un 1,8% de los vehículos que han accedido al centro de Palma tienen vetada su circulación.