Primer día de las limitaciones para circular por Palma: "Espero que no me multen"

“He escuchado algo del tema de las bajas emisiones pero si le digo la verdad no se muy bien de qué se trata”. Margalida Canals circulaba esta mañana con un coche que, calculando la matrícula, ronda los 20 años de antigüedad y podría ser uno de esos vehículos que no pueden circular por el centro de la ciudad, bajo la amenaza de que puede ser multado. “¿Me puede explicar de qué se trata? Porque mi coche siempre ha ido bien y no contamina. Me lo dijo el mecánico cuando lo lleve para la última revisión de la ITV que, por cierto, la pasó sin ningún problema”. La mujer considera que el problema de la circulación de Palma no se trata de determinados vehículos sino, sobre todo, “porque hay demasiados coches. Yo le debo confesar que utilizó el coche muy pocas veces para circular por el centro, porque es casi imposible moverme. Pero hoy no he tenido más remedio, pero espero que no me multen”, señalaba.

Este desconocimiento que describe Margalida no es único. De hecho, son muy pocos los vehículos que esta mañana circulaban por las calles donde se aplica esta restricción que llevaran colocadas las pegatinas, que indicaban la categoría de cada uno de ellos. Aunque es cierto que estas pegatinas de momento no son obligatorias, porque las cámaras de seguridad controlan los vehículos a través de las matrículas, ya que tienen la capacidad de calcular el año de matriculación, se ha recomendado que siempre es mejor adquirirla y llevarla puesta. Desde el Ayuntamiento se ha señalado en más de una ocasión que, en realidad, los vehículos que no pueden acceder a estos permisos representan un porcentaje mínimo del parque móvil. Sin embargo, lo cierto es que el hecho de que, de un día para otro, el Consistorio haya decidido aplicar a partir de hoy estas limitaciones, bajo la amenaza de multas, cuando se había dicho antes que no se aplicarían hasta final de año, ha confundido a muchos conductores. “Yo había leído que estas limitaciones no se aplicarían hasta el mes de diciembre, por lo que no entiendo ahora estas prisas. Parece que detrás existe una intención de recaudar dinero por parte del Ayuntamiento, más que por evitar las emisiones contaminantes”, señalaba Juan Oliver, un veterano conductor que tampoco se había enterado que esta mañana entraba en vigor esta polémica ordenanza municipal. El hombre señaló que estaba tranquilo porque su coche es relativamente moderno y ya se encargó de comprobar si podía, o no, circular por las zonas del interior de la ciudad. “Si usted se fija bien se dará cuenta que por Palma casi todos los coches que circulan son modernos. Es muy raro ver algún vehículo que saque humo por el tubo de escape. Por ello no alcanzó a entender la razón por la que se aplica estas limitaciones. Si se quiera restringir la circulación por el centro de Palma, como ocurre en muchas ciudades, yo lo entendería, pero no a través de la excusa de las emisiones. No tiene sentido”.

Miquel Rosselló esta mañana tuvo que dar varias vueltas con su coche para conseguir encontrar un lugar para poder estacionar el vehículo, que tampoco llevaba la pegatina en el parabrisas. Era uno de los muchos conductores que están algo confundido con el tema de la circulación restringida. “Le debo reconocer que estoy confundido, porque los mensajes que han lanzado desde el Ayuntamiento no son muy claros. Me hubiera gustado una información más nítida y más clara. El mensaje que han lanzado es muy confuso y no se llega a saber si se debe llevar, o no, la pegatina en el coche. Yo debo confesar que no la llevo, porque no he tenido tiempo de pasarme por una oficina de correos”, reconocía.

La mayoría de conductores consultados esta mañana coincidían con este diagnóstico. La información del Ayuntamiento, tanto en las limitaciones de circulación que se imponen, como en las fechas en las que se aplicará hasta normativa, han sido bastante confusas. “Ahora que me lo recuerda y para evitar problemas esta mañana me pararé por una oficina de correos y compraré la pegatina, no sea cosa que un día de estos me encuentre con la sorpresa de que me llega una multa a mi casa. No me fio mucho de estas cámaras que ha instalado el Ayuntamiento de Palma”, señalaba Dolores Almazán.