El presidente de Emaya defiende la indemnización al trabajador despedido por acoso: "Desespera que nos desestimen todos los recursos"

El presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, ha defendido el acuerdo para pagar una indemnización de 225.000 euros a un trabajador despedido por acoso. "Hemos tenido un ir y venir de sentencias judiciales en las que Emaya ha salido perdiendo. Si no se hubiese llegado a este pacto, la indemnización que hubiésemos tenido que pagar hubiera sido de 400.000 euros. En aras de garantizar una buena gestión de los recursos públicos hemos llegado a este acuerdo", ha justificado Bauzá.

Asimismo, el regidor ha negado que el acuerdo alcanzado haya sido ilegal, tal como denunció la oposición de izquierdas en Cort este lunes. "Es la misma actuación que se ha producido con anterioridad en la empresa. Hubo una persona que fue presidenta de Emaya y tomó decisiones parecidas a la que se ha tomado con este trabajador", ha señalado en referencia a la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, que dirigió la empresa pública entre 2015 y 2019. "Y no le ha tocado la máxima indemnización, sino que se ha pactado entre las dos partes. Hay que entender que hay honorarios, vacaciones no disfrutadas y más de cuatro años de suspensión de sueldo. Había una sentencia que nos obligaba a su readmisión o a indemnizarle, por lo que se ha cumplido con la legalidad vigente", ha añadido.

Bauzá ha defendido asimismo que se han agotado todas las vías judiciales posibles antes de alcanzar este acuerdo. "Ayer [por el lunes] nos notificaron que, una vez más, desestimaban uno de los recursos que hemos puesto. Llega un momento que desespera que nos desestimen todos los recursos. Hemos puesto en marcha todos los mecanismos que hemos tenido para hacer frente a estas sentencias judiciales, hemos recurrido hasta las últimas instancias y han tumbado todos los recursos", ha manifestado el presidente de Emaya.

Pendientes del juicio penal

Bauzá no concretado si la empresa pública seguirá adelante con el juicio penal contra este trabajador en el que Emaya se presentaba como acusación particular. "Esa decisión no se ha tomado. Tenemos que valorar todas las opciones que tenemos sobre la mesa y tenemos que seguir con todos los recursos hasta la fecha. Ayer fue desestimado uno por revelación de secretos y no tiene sentido recurrirlo", ha señalado.

Finalmente, tampoco ha detallado si Emaya llegará a un acuerdo con otro trabajador que también fue despedido por acoso y cuya situación es parecida: "Valoramos todas las opciones y en base a eso, con el apoyo de los servicios jurídicos de la casa como los externos que tenemos contratados tomaremos las decisiones que hagan falta".