El pleno de Palma reprueba al regidor responsable de la Zona de Bajas Emisiones y aprueba su cese

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves el cese del regidor de Movilidad, Toni Deudero, por sus vaivenes en la gestión de la Zona de Bajas Emisiones. La izquierda y Vox han unido sus votos, por diferentes motivos, para darle un revolcón al regidor, que de todos modos ni dimitirá ni será destituido por el alcalde Jaime Martínez.

El germen de este correctivo a Deudero se encuentra en la comparecencia que ofreció el miércoles en la que anunció por sorpresa que Cort empezaría a multar en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de julio, invalidando así el acuerdo al que llegó con Vox en el pleno de mayo para suspender las sanciones durante todo este 2025.

Esta marcha atrás generó un enfado monumental en Vox, que planteó la reprobación del concejal "por atribuirse competencias de las que carece y atentar gravemente contra las atribuciones que por ley corresponden al pleno". Poco después el PSOE presentó una enmienda en la que instaba al equipo de gobierno a cesar "de manera inmediata al regidor".

La enmienda ha sido aprobada con los votos del PSOE, Més per Palma y Podemos, y la abstención de Vox. Doce votos contra los once del PP, única formación que ha respaldado al titular de Movilidad. Sin embargo, el alcalde no tiene la intención de destituirle, por lo que el acuerdo del pleno quedará en papel mojado.

Vox considera "ilegal" la decisión de Deudero de activar el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones a partir de este martes y que enterró el acuerdo al que llegaron los dos partidos hace menos de un mes. "Supone un ataque frontal a la voluntad popular expresada en el pleno, además de una medida antidemocrática y arbitraria que vacía de contenido al pleno mismo y sus acuerdos", ha argumentado la regidora Gari Durán.

Los partidos de izquierda son partidarios de que se empiece a multar a los conductores infractores en la ZBE, por lo que su petición de destitución de Deudero viene motivada por su gestión al frente de Movilidad.

Toni Deudero, durante su cuestionada comparecencia del miércoles. / Cort

En su comparecencia del miércoles, Deudero argumentó este cambio de rumbo en que el Gobierno está preparando un Real Decreto que no dará validez a las zonas de bajas emisiones de las ciudades en las que no haya en vigor un régimen sancionador. "Es obvio que el Gobierno marca unas pautas que podría provocar que el Ayuntamiento entrara en una dinámica no deseada y podría derivar en que Palma se quedara fuera de ayudas europeas. Adelantándonos a esta circunstancia, empezamos ya con el periodo sancionador", manifestó el concejal.

Al mismo tiempo, el responsable de Movilidad consideró que estos primeros seis meses -la ZBE entró en vigor el 1 de enero- son un plazo razonable para que los conductores se hayan informado sobre la nueva situación. En todo caso, señaló, durante este tiempo las cámaras lectoras de matrículas solo han captado a un 1,8% de vehículos con etiqueta A (turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de enero de 2000, y los diésel anteriores a enero de 2006.) Es decir, los más contaminantes y que desde el martes serán sancionados con multas de doscientos euros si acceden a esta zona de circulación restringida entre las Avenidas y el mar.

Deudero: "Lamento que Vox dé oxígeno a la ultraizquierda radical"

Deudero ha defendido su gestión. "Es la diferencia entre gobernar y no hacerlo. No hacemos más que atender las necesidades de Palma en un entorno jurídico que es el que es. En el Parlamento Europeo no hay nada que indique que se pueda hacer algo diferente, ni tampoco en el Gobierno central. La realidad es que el ministerio [de Transición Ecológica] tiene una línea de trabajo que no nos gusta, pero prepara un Real Decreto al que nos debemos", ha manifestado.

"No es la primera vez que me pasa que desde la izquierda y la ultraizquierda me piden un cese, esta vez lamentablemente apoyada por Vox. Eso me sitúa en el centro derecha moderado que tiene la mayoría de votos en esta ciudad. Lamento que Vox dé oxígeno a la ultraizquierda radical que tanta vergüenza nos está dando", ha señalado. "Sí entono el 'mea culpa' porque el día a día a veces nos impide trasladar con tiempo suficiente las cosas", ha añadido.

El socialista Xisco Dalmau y exregidor de Movilidad ha criticado que "la cuestión fundamental es que han engañado a los ciudadanos y desprecian la democracia representativa de este Ayuntamiento". El concejal ha recordado al PP que "piensan que tienen mayoría absoluta y no es así, tengan más humildad y menos prepotencia con todos los partidos que conforman este Consistorio".

Finalmente, ha indicado a Deudero que "le han dejado solo, ninguno de sus compañeros han querido defender su gestión porque es indefendible; se siente orgulloso de ser el más chulo de la clase y después pasa lo que pasa".

Más allá de la Zona de Bajas Emisiones, el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha criticado "su gestión caótica al frente de Movilidad", y ha señalado que Palma "perdió trece millones de fondos europeos por su absoluta incompetencia".

Por su parte Lucía Muñoz ha destacado que "el mensaje que lanza es que lo que se apruebe en este pleno no sirve y ustedes van a hacer lo que les dé la gana".