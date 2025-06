Interviene en el pleno de Palma para denunciar una agresión tránsfoba: "Me escupieron, me tiraron al suelo y me dieron patadas"

Marta Sastre, una joven transexual que hace un mes sufrió una agresión tránsfoba en la plaza España, ha intervenido en el pleno de este jueves para denunciar la discriminación que sufre el colectivo y reivindicar, junto con María Amengual, un "Orgullo crítico" de cara al Día del Orgullo que se celebrará este sábado 28.

"Salía del dentista a las dos y decidí ir a comer. En un establecimiento de comida rápida de plaza España un grupo de jóvenes menores de edad empezaron a silbarme, a preguntarme si era un niño o una niña, y si era maricón. Les pregunté si tenían algún problema y me contestaron que yo sí lo iba a tener", ha relatado Sastre sobre el día que sufrió la agresión.

"Me escupieron, me tiraron al suelo y me dieron patadas. Gracias a que había unos señores en un establecimiento cercano que pararon la agresión. Puse una denuncia al instante en la patrulla de la Policía Local que hay en la plaza España. Pero ese hecho reabrió bastantes heridas del pasado y por la tarde me llevó a un cuadro ansioso que terminó con un intento de suicidio y un lavado de estómago en Son Espases", ha subrayado esta joven.

Durante su intervención ha remarcado que podía estar presente en el pleno porque no tiene trabajo, como muchas personas transexuales "que sufren una discriminación laboral y solo les queda recurrir a la prostitución". Del mismo modo, ha querido hablar en nombre de "otras muchas personas como una mujer racializada que todos los días llora porque tiene miedo a que la paren por la calle y no recibe ninguna ayuda".

"Queremos un Orgullo anticapitalista y antiracista"

Amengual también ha intervenido para reivindicar "un Orgullo crítico, anticapitalista, antiracista, antiimperialista y antiinstitucionalista". El Orgullo, ha señalado, "no es una fiesta, nació como una revuelta contra las agresiones policiales". Y ha invitado a la ciudadanía a unirse al Orgullo trans que celebrará actividades paralelas al Orgullo 'oficial'.

"Ya que se van a hacer dos orgullos la gente puede decidir en qué bando estar. El Orgullo crítico no va a ser una fiesta, va a ser una protesta. O bien pueden elegir un Orgullo capitalista que recibe dinero de las instituciones y que se basa en un 'pink-washing' absoluto", ha señalado en referencia al organizado por Ben Amics.