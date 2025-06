El Govern insiste en que no se podrá construir en rústico en Palma hasta haber agotado todos los urbanizables

El Govern balear asegura que no se construirá en suelo rústico en Palma hasta no haber agotado todos los suelos urbanos y urbanizables previstos en el Plan General "salvo que, por razones técnicas, económicas y/o urbanísticas estos no puedan desarrollarse". El Ejecutivo autonómico sale así al paso de las críticas de la izquierda a la nueva Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) que abre la puerta a edificar en las llamadas áreas de transición, terrenos rústicos que el PSOE cifra en 363 hectáreas repartidas por todo el municipio y Més per Palma eleva hasta las 1.742 hectáreas.

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad defiende que todavía no es posible conocer qué extensión de suelo estaría afectada en Palma, ni de cuántas viviendas podrían edificarse. "Desconocemos cómo han hecho esos cálculos. En estos momentos no se disponen de datos porque son los ayuntamientos quienes disponen de los suelos urbanos y urbanizables susceptibles de desarrollarse a través de los PRE's", indican desde este departamento.

Asimismo, indican que no todas las áreas de transición van a poder urbanizarse porque deben cumplir con una serie de requisitos. En este sentido, el Govern especifica que no pueden estar en zonas de flujo preferente o ser zonas inundables. También deben situarse fuera de las áreas de prevención de riesgos de inundación, erosión y desprendimiento, ni pueden ser suelo rústico protegido por el planeamiento general municipal", indican desde

Deben ser suelos situados "de forma contigua a tramas urbanas de los núcleos existentes con uso residencial plurifamiliar, por lo que estarán en contacto con suelo urbano ejecutado y se podrán enlazar e interconectar con las redes viarias y de servicios existentes que cuenten con capacidad y calidad suficiente para dar servicio al nuevo suelo urbanizable".

En cambio, no serán susceptibles de edificarse las áreas de transición "situadas en torno a un suelo destinado a usos de servicios e industriales, ni en torno a un suelo urbano que tenga delimitada un área de transición con una anchura inferior a los 350 metros". Del mismo modo, la conselleria especifica que estarán "en las zonas que resulten más adecuadas de acuerdo con el estudio de integración paisajística que contendrá la memoria de la modificación puntual que se redacte".

100% de vivienda con algún régimen de protección

El Govern también defiende que el 100% de las viviendas que se construyan en estas áreas de transición tendrán algún régimen de protección. Es decir, serán protegidas o de precio limitado. Y un 15% se cederá al Ayuntamiento de Palmapara hacer vivienda de promoción pública.

Por ejemplo, una vivienda de precio limitado de 80 metros cuadrados costará entre 250.000 y 300.000 euros, según su tipología y calificación energética. Si es de alquiler, oscilarán entre los 900 y los 1.100 euros.

Las viviendas protegidas serán más asequibles. En torno a 226.000 euros para un piso también de 80 metros cuadrados y 850 euros si son de alquiler.

El proyecto de ley se aprobará en el Parlament a principios de julio. En todo caso, matizan desde la conselleria de Vivienda, se trata de "una norma de carácter extraordinario y temporal". Es decir, serán los ayuntamientos los que tendrán que desarrollarla y decidir qué áreas de transición son susceptibles de edificar. En caso de no hacerlo en los plazos establecidos, quedará sin efecto.