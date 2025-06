Enfado mayúsculo de Vox por las multas en la zona de bajas emisiones: "Es una burla a los ciudadanos y a nuestro partido"

La decisión del Ayuntamiento de Palmade imponer multas en la zona de bajas emisiones a partir del 1 de julio ha generado mucho enfado en Vox. "Nos parece extremadamente grave que no se respete un acuerdo de pleno tomado hace menos de un mes y sin una justificación creíble", ha lamentado la regidora Gari Duran en referencia al apoyo que el PP dio a una propuesta de su partido para alargar el periodo sin sanciones hasta el 31 de diciembre y que ahora ha quedado sin efecto.

"Las razones por las que se aprobó nuestra proposición siguen teniendo validez, por lo que nos parece un ejercicio de irresponsabilidad absoluta lo que ha hecho el concejal [Toni] Deudero. Convocar una rueda de prensa para comunicar que no vas a cumplir un acuerdo de pleno es absolutamente grave. Eso hace que nos preguntemos para qué sirven los plenos", ha denunciado Duran.

El enfado en Vox ha sido también mayúsculo porque ha tenido conocimiento de la decisión tomada por el departamento de Movilidad durante la comparecencia de Deudero.

El responsable del área de Movilidad ha justificado la necesidad de empezar a multar ya porque el Gobierno está preparando un Real Decreto por el que no dará validez a ninguna zona de bajas emisiones que no tengan un régimen sancionador activo. "Si el PP no está de acuerdo con ese decreto debería dar la batalla. Y en todo caso, si ese decreto se aprobara y Palma recibiera un requerimiento, podemos hablar del tema. Pero no nos vale como medida preventiva. Cuando Deudero votó a favor de nuestra propuesta ya sabía que el Gobierno estaba preparando ese decreto. Es una burla a Vox y a todos los palmesanos representados en el pleno del Ayuntamiento. Nos parece gravísimo", ha advertido Duran.

Multas que "pueden ser recurridas"

La regidora de Vox considera que no ha habido cambios que justifiquen el cambio de postura del Ayuntamiento. "Algunas de esas razones que esgrimimos y con las que Deudero estuvo de acuerdo son que todos los ciudadanos estuviesen correctamente informados de lo que implica la zona de bajas emisiones. Y ahora parte de la información que se da en la web del Ayuntamiento se contradice con la que hay en la propia ordenanza. Eso sin hablar de las sentencias que otras ciudades como en Madrid han tumbado las zonas de bajas emisiones y que han creado jurisprudencia. Por eso pensamos que cualquier persona que sea multada en Palma puede presentar un recurso y ganarlo", ha subrayado Duran.