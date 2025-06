Més per Palma estima que si el Govern aprueba edificar en rústico la población se disparará hasta los 380.000 habitantes

Més per Palma ha denunciado la intención del PP de convertir, a través de la nueva Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, 1.742 hectáreas de suelo rústico del municipio en suelo urbanizable. "La medida afectará a 17 barrios y tres polígonos de Palma", ha subrayado la portavoz de esta formación, Neus Truyol.

"Esta operación supondría multiplicar por siete el suelo urbanizable de Ciutat y abriría la puerta a la construcción de hasta 135.000 viviendas nuevas. El resultado sería regalar más de 6.000 millones de euros de beneficios a los grandes promotores y condenar a Palma al colapso. Es la operación urbanística especulativa más agresiva de la historia. Palma no lo podrá resistir. Nos oponemos frontalmente. La ciudad no puede asumir un crecimiento tan salvaje", ha criticado Truyol.

Las áreas de transición son zonas de suelo rústico que estaban reservadas para crecimiento urbanístico a muy largo plazo. Sin embargo, "el PP quiere urbanizarlas todas de golpe, rompiendo así el equilibrio territorial y medioambiental".

Més per Palma cifra en 1.742 hectáreas este suelo susceptible de ser urbanizado -"el equivalente a más de 2.400 campos de fútbol"- Esta cifra es notablemente superior a las 363 hectáreas que ha cuantificado el PSOE. Los socialistas defienden que no todas la áreas de transición fijadas en el Plan General cumplen con los requisitos para ser edificadas. Sin embargo, Truyol discrepa de este análisis.

"El PP presiona al Parlament y al resto de disputados para ver hasta dónde puede llegar. A día de hoy no hay ningún redactado que diga cuáles son los criterios y qué áreas de transición se podrán acoger y cuáles no. En estos momentos están todas en peligro. El PP lanzando el mensaje de que estudia en qué condiciones se podrán desarrollar estos suelos, da una señal a los grandes inversores inmobiliarios para que los empiece a comprar porque un día u otro podrán construir y valdrán mucho más", ha argumentado la portavoz de Més per Palma.

"Cifras que dan miedo"

Truyol ha estimado un crecimiento de la población de entre 255.000 y 380.000 nuevos residentes. "Estas cifras son tan descomunales que equivalen a sumar, de repente, la población de más de 25 municipios de Mallorca: Manacor, Marratxí, Llucmajor, Inca, Alcúdia, Sóller, Felanitx, Campos, Santa Margalida, Sa Pobla, Pollença, Capdepera, Artà, Andratx y Santanyí", ha destacado la regidora.

Las futuras viviendas saldrían al mercado a precio limitado. Més per Palma estima que un piso de 80 metros cuadrados costaría unos 300.000 euros, lo que se traduciría en "hipotecas inasumibles, cuotas mensuales que superan el 45% de los ingresos y exclusión directa de jóvenes, familias trabajadoras y personas mayores".

Finalmente Truyol ha destacado que los nuevos desarrollos urbanísticos "provocarían un colapso generalizado en el transporte porque habría más coches". También el sistema de abastecimiento de aguas "reventaría" y los nuevos barrios nacerían "sin nuevas escuelas, con centros de salud colapsados, con menos zonas verdes y, por tanto, con menos calidad de vida".