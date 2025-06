La plataforma de Sí a los Cruceros exige al alcalde de Palma que "deje de demonizar" este turismo y regule los flujos de turistas

"A los cruceristas se les está cargando todos los problemas de esta ciudad", criticaban este miércoles desde la Plataforma Sí a los cruceros. Guías turísticos, comerciantes, conductores de autobús y agencias de viaje reclaman al Govern que no renueve el acuerdo con las navieras que limita a tres por día la llegada de los cruceros al puerto de Palma (y solo uno de ellos de más de 5.000 pasajeros) desde 2022. "La autorregulación" del sector no "ha servido para nada, se sigue cuestionando igual", consideran. Al alcalde, Jaime Martínez, le piden que "deje de demonizar" la actividad y que "regule los flujos de turistas".

Representantes de diferentes entidades se reunieron con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá. El Ejecutivo de Marga Prohens no aclara qué decisión tomará sobre el turismo de cruceros, mientras la Plataforma contra los Megacruceros quiere formar parte de una futura negociación para que se reduzca a uno diario los grandes buques . El memorándum de entendimiento firmado por el Govern Armengol con las navieras para regular el turismo de cruceros tocaría reeditarlo en 2027.

"Nuestro deseo es que no se renueve", expresa la portavoz de la Plataforma Sí a los cruceros, Álex Fraile. "Somos el único sector que ha autorregulado y no ha servido para nada, las compañías han sido cuestionadas igual", dice la guía turística. "A los cruceristas se les está cargando todos los problemas de esta ciudad", critica Carolina Domingo, vicepresidenta de Pimeco. La patronal del pequeño comercio destaca que "ayudan muchísimo al comercio de Palma y son turistas que visitan toda Mallorca".

Cargan contra Jaime Martínez, acérrimo defensor de reducir los cruceros en Palma, incluso a través de una estrategia nacional que una a los principales puertos españoles. "El alcalde —dice Fraile—debería dejar de demonizar los cruceros" y hacer "un esfuerzo" para regular los flujos de turistas".

Preocupación por la imagen

Todo el sector sale en tromba para defender su impacto ecónomico, sobre todo "cuando los hoteles están cerrados". Deslegitimizan la creencia de que el crucerista gasta poco en tierra, afianzada con la primera encuesta de gasto de cruceristas del Instituto de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat), según la cual desembolsan 34 euros de media cuando desembarcan. Sostienen que no se tomó en cuenta lo que pagan en el barco por insumos como las excursiones que revierten en el destino. Un turista de cruceros deja "entre 120 y 150 euros" al día" y "no consumen nuestros recursos", apunta Domingo. "En pleno verano, con 35-38 grados, cuando la ciudad está desierta, solo pasean los turistas de cruceros", consumiendo en los comercios "producto local", sostiene. Con la limitación se han reducido los cruceristas de 2,5 millones a 1,8 millones, apostilla. "Nos preocupa muchísimo la imagen", si "sienten que no son bien acogidos elegirán otros destinos", advierte.

"En pleno verano, con la ciudad desierta, solo pasean los turistas de cruceros"

En alusión a la manifestación del domingo organizada por Menys Turisme, Més Vida, en la que los cruceros volvieron a ser cuestionados, Fraile alega que "para nada" afectan al problema de la vivienda o la saturación de las carreteras porque no alquilan coches. Y rechaza el informe "alternativo" e "interesado" de la Plataforma contra los Megacruceros con datos sobre la contaminación del aire por el atraque de los buques, con datos "que no sabemos de dónde vienen".

Piden que se deje "fuera del ojo del huracán" a los cruceros o no apoyarán la renovación del acuerdo con las navieras

La guía turística destaca que el turismo de cruceros solo representa el 10 % del turismo en Baleares. "No consume territorio" y cuando "los hoteles están cerrados siguen viniendo cruceros". Por tanto, exige que se les deje "fuera del ojo del huracán" y solo en ese caso apoyarán la renovación del acuerdo con las navieras. "Nadie pide que se autorregulen "los hoteles o el aeropuerto".

Los conductores de autobús, a través del sindicato Actúa, destacan cómo contribuye esta actividad a alargar la temporada, dice Miquel Cid. Y desde la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes (Aviba) su presidente, Pedro Fiol, pide que se regulen los flujos de cruceristas en temporada alta y subraya cómo "se necesitan" en la baja. Alerta de la reducción de escalas de Costa Cruceros o MSC por el acuerdo y llama la atención sobre que los cruceros son "el producto más demandado" por los residentes.