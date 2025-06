Jaime Martínez, alcalde de Palma: "De aquí a 2027 iniciaremos entre 1.500 y 2.000 viviendas de alquiler limitado"

Jaime Martínez ha alcanzado el ecuador de su mandato al frente del Ayuntamiento de Palma. Atiende a DIARIO de MALLORCA horas después de protagonizar el debate del estado de la ciudad, durante el que repasó los principales hitos de la gestión de su equipo de gobierno durante un discurso de casi dos horas. Entre otras muchas cosas, el alcalde afirmó que después de estos dos años Palma "ya es una ciudad diferente".

¿En qué cree que los palmesanos han notado esa diferencia en su día a día?

En todo. Y no son solo percepciones mías, eso sería irresponsable. En limpieza, por ejemplo, se han redoblado las actuaciones y eso se refleja en las encuestas de satisfacción que tenemos. Pasa lo mismo en el transporte público. En la EMT hemos pasado de 40 millones de usuarios a 60 millones y eso puede generar situaciones puntuales complejas porque ese incremento hace que las líneas estén más ocupadas, pero en términos generales ha mejorado. Además nos encaminamos a un transporte público 100 % electrificado. También ha habido mejoras en Seguridad Cudadana, con más presencia policial en determinadas zonas y nuestro compromiso de sumar 300 policías más. Hay otros ámbitos en los que la ciudad todavía tiene que avanzar, como en turismo o en vivienda. Trabajamos para desbloquear la inercia negativa de los últimos años con políticas que son de largo recorrido. Tenga en cuenta que la izquierda ha gobernado tres de las últimas cuatro legislaturas. Las políticas de vivienda y turísticas que nos hemos encontrado son las suyas, las del fracaso, y estamos en un intenso proceso para modificarlas.

Durante el debate se explayó hablando de un gran número de proyectos. Reconozca que buena parte de ellos arrancaron la pasada legislatura.

Yo ahora le podría hacer un listado de muchos proyectos de futuro, pero dentro de 15 años no apareceré diciendo que esto u otro era mío. Las cosas no se dicen, se hacen. Es cierto que había proyectos iniciados por la izquierda, pero desde hace ocho años y desde hace treinta años, como el instituto de Son Ferriol, del que han hablado mucho y no han hecho nada. O las 'escoletas' de Son Dameto y Son Gibert, de las que el partido socialista también lleva dos legislaturas hablando pero se han iniciado esta legislatura. Por lo tanto, ¿qué proyectos iniciaron? La reforma de la plaza España, por ejemplo, pero mal, porque tuvimos que hacer un paréntesis para modificar el contrato y el proyecto porque estaba mal hecho para poder sacarlo adelante en tiempo y forma. Hemos vivido dos legislaturas de anuncios y hemos pasado a una legislatura de hechos.

El alcalde de Palma gesticula en un momento de la entrevista. / Guillem Bosch

¿Estos dos primeros años de legislatura han sido de tramitaciones y los dos próximos serán de inauguraciones?

Yo no estoy pensando en esas inauguraciones. Hoy mismo [por el miércoles] he anunciado que se inicia el proceso para el recinto ferial. Es un proyecto ambicioso, necesario para la ciudad y una reivindicación histórica, pero no se inaugurará esta legislatura. Aquí lo importante es qué modelo de ciudad queremos y qué proyectos transformadores queremos independientemente de que lleguemos o no a una inauguración. Soy una persona de hechos e intentaré que todo lo que creo que es bueno para la ciudad no esté años redactándose, o hablándose, o discutiéndose, sino haciéndose.

Tanto en su discurso como en sus réplicas posteriores se refirió muchas veces a la oposición de izquierdas. A veces les tendió la mano para llegar acuerdos y otras les dedicó todo tipo de reproches. ¿En qué quedamos?

Quedamos en las dos cosas. Yo les sigo tendiendo la mano, pero en dos años no he encontrado ningún punto de encuentro porque ellos no han querido. Ni siquiera en aquellos proyectos o situaciones en los que toda la sociedad está de acuerdo. Por otro lado, yo no hablaría de reproches. Pero tengo que decir de dónde venimos, y venimos de dos legislaturas de dejadez y de anuncios vacíos, donde había tres partidos políticos que se habían repartido el Ayuntamiento como si fueran tres reinos de Taifas. Y eso lógicamente no funcionaba porque si en un Ayuntamiento no hay un liderazgo claro, no salen las cosas. Durante ocho años generaron una inercia negativa que yo en solo dos años no puedo revertir completamente. Ahora estoy intentando resolver los problemas que ha generado la izquierda en esta ciudad y aún así le tiendo la mano, pero ellos no quieren dármela.

Para Vox sí tuvo palabras de agradecimiento. ¿Le sorprendió que Fulgencio Coll le pidiera en pleno debate que incorporara a cuatro de sus regidores a su equipo?

Lo entendí como una ironía dentro del debate del estado de la ciudad. No lo recogí como una propuesta formal.

¿Descarta rotundamente incorporar a regidores de Vox a su equipo?

Creo que fui muy claro. Tengo un equipo de gobierno. Es verdad, en minoría, pero funciona muy bien.

En lo que Palma no es una ciudad diferente después de estos dos años es en lo relativo a la emergencia habitacional. De hecho, los alquileres han seguido disparándose. ¿Estas subidas no se habrían contenido declarando Palma como zona tensionada?

Si yo pensase que eso podría ser positivo, lógicamente me lo plantearía pese a que no vaya en línea con mi pensamiento. Pero es que tenemos ejemplos como el de Barcelona, donde se hizo y está pasando lo contrario: ha caído la oferta de viviendas en alquiler y además ha subido el precio. Yo creo que la solución está en ver de qué manera podemos generar la oferta suficiente de todo tipo de vivienda, tanto libre como de precio limitado. Es importante la implicación de todas las administraciones, empezando por el gobierno central, pero creando planes nacionales de vivienda como toca y de regeneración integral de barrios, como pasa en muchas ciudades europeas. O haciendo una Ley antiocupación. Creo en eso y también en perseguir la oferta de alquiler turístico ilegal, que es uno de los grandes problemas que tenemos.

Perseguir el alquiler turístico ilegal le corresponde al Consell. ¿Lo está haciendo?

Acabamos de inaugurar una Oficina integral de Vivienda que incluye información sobre alquiler de larga duración, alquiler turístico, antiocupación, desahucios, etcétera. Y hemos firmado un convenio con el Consell por el que van a incorporar recursos suyos para que podamos hacer esas inspecciones de manera coordinada, también con la Policía Local y Urbanismo. Estoy convencido de que ese convenio dará sus frutos en próximas campañas de inspección porque además las sanciones pueden ser muy elevadas.

Usted ha prometido dos mil viviendas de alquiler limitado esta legislatura y la izquierda augura que no se va a construir ni una. ¿Va a tener tiempo de desmentirles de aquí a 2027?

Como sabe licitamos una primera fase de 363 viviendas, aunque al final solo 166 serán de promoción privada y el resto las va a desarrollar el Ayuntamiento. Pero no porque no haya habido un interés en desarrollar esas viviendas no se van a dejar de hacer; las van a desarrollar los servicios técnicos del área de vivienda del Ayuntamiento. La segunda fase, que se está preparando, incluye más equipamientos para los barrios.

¿Cuántas de esas viviendas se finalizarán esta legislatura?

No lo sé. Entiendo que algunas se finalizarán y entre 1.500 y 2.000 estarán iniciadas. Y yo creo que eso es lo importante. Tenga en cuenta que las dos últimas legislaturas empezaron con cero viviendas sociales y acabaron con cero viviendas sociales. En estos momentos estamos lanzándolas y esperemos llegar a buen puerto.

¿Pero habrá alguien viviendo en algunas de esas viviendas en 2027?

No lo sé. Usted sabe que la administración es compleja. Por mi parte, voy a hacer lo imposible para que el máximo número de viviendas puedan estar ya en el mercado con alquileres limitados.

Han desterrado el concepto de vivienda social y lo han sustituido por el de vivienda de precio limitado, que es un 30 % más caro. ¿Eso no excluirá a las rentas más bajas?

Siempre que se ha hablado de vivienda social nunca ha podido acceder nadie que necesitara ese tipo de vivienda. ¿Por qué? Porque si era de venta no han podido acceder a la financiación que toca, y si era de alquiler no disponían de los avales. Una cosa es vivienda a precio tasado o limitado, y la otra vivienda social, que es aquella que las administraciones pueden desarrollar para diferentes colectivos que tenemos identificados. Y en este caso el Patronato Municipal tiene un parque de viviendas al que acceden familias que no pueden acceder a otra tipología como puede ser la de precio tasado. Es acertado separar una cosa de la otra, y tiene que haber un compromiso de la administración con esa vivienda social.

Ahora tienen dos Oficinas integrales de la Vivienda y contra la Ocupación: la que acaban de abrir en la Porta des Camp y la que hasta hace poco era la oficina Antidesahucios. ¿No hay una duplicidad?

No, lo que hemos hecho es ampliar sus funciones. La que ya existía ha reducido su carga de trabajo porque en 2024 se produjo el mínimo número de desahucios de los últimos 8 o 10 años. Lo que hemos hecho es ampliar esas funciones porque tenemos identificados otros problemas como la ocupación. Lo mismo con el alquiler turístico o el de larga duración. Es necesario tener el máximo número de servicios municipales para informar y ayudar.

¿Cree que hay un problema serio de ocupación en Palma?

Es un problema que afecta a las propiedades de algunos ciudadanos y de algunas instituciones. Sea grande o sea pequeño, se tiene que resolver.

Hace un año propusieron medidas valientes contra la saturación turística como una tasa a cruceristas, límites a la llegada de cruceros, la prohibición de 'party boats' o límites a la entrada de 'rent a car'. Por ahora nada de eso se ha llevado a la práctica.

Muchas de esas medidas no dependen del Ayuntamiento. Nosotros las trasladamos a la Mesa de la Sostenibilidad. Aquellas cosas que sí dependían de nosotros las hemos puesto en marcha, como una serie de obligaciones a los 'Take Aways' que recoge la ordenanza cívica También estamos trabajando en la prohibición definitiva de nuevos albergues y el alquiler turístico en toda Palma. Y el año que viene se reducirán los grupos turísticos a un máximo de 35 personas. En otros temas hemos trasladado nuestra opinión a la Autoridad Portuaria. Y aunque la secretaria de Estado de Turismo [Rosario Sánchez] lo niegue, le he trasladado que las políticas de cruceros se tendrían que abordar desee una perspectiva estatal porque no afecta sólo al puerto de Palma, afecta a Barcelona, a Málaga o a Valencia. Ella es palmesana, está dentro de las responsabilidades que tendría que asumir y no lo está haciendo.

¿Usted cree que Palma tiene un problema de situación turística?

Yo creo que Palma tiene un problema de gestión turística. No hubiéramos tomado según qué decisiones, como las que le dicho, si no pensara que tenemos que poner en el centro al residente. ¿Y cómo se hace eso? Gestionando bien y no haciendo anuncios ridículos como que vamos a limitar los vuelos. Vamos a trabajar con realidades y para eso necesitamos datos. Por eso estamos preparando un centro de control demográfico y turístico. En Palma hay 45.000 plazas turísticas, pero es que además somos la capital y quien llega a la isla lo hace por el puerto y el aeropuerto. Necesitamos tener toda la información para saber qué necesidades tenemos.

En la Platja de Palma se repiten las escenas de suciedad y botellones de todos los veranos pese a que prometió más vigilancia. ¿Cómo se termina con eso?

Con mucho tesón. Hay una voluntad política de que haya una gran presencia policial con una herramienta como la ordenanza cívica, además de recursos materiales como los equipos de drones. ¿Es suficiente? No. Por eso también estamos en un proceso de selección de nuevos efectivos y al final de año tendremos 170 policías más para seguir incrementando esa presencia en esos puntos calientes como Platja de Palma. También he trasladado a Delegación de Gobierno la necesidad de que hagan su parte porque actuamos contra botellón, ruido, suciedad, trileros o venta ambulante, pero la capacidad que tenemos es limitada. Seremos inflexibles, sabiendo que en estos momentos no podemos controlarlo absolutamente todo. Al mismo tiempo vamos a hacer que Platja de Palma se entienda también como un destino cultural, deportivo o medioambiental.

¿Van a pedir al gobierno que no haya gratuidad en la EMT en 2026?

No, yo al Gobierno lo que le pido es que cubra la totalidad del coste que tiene la gratuidad del transporte público porque la gratuidad no puede conllevar un agujero que los ciudadanos de Palma tengan que pagar. Ese agujero sumará este año 35 millones de euros. Si Madrid anuncia la gratuidad del transporte público urbano, que asuma la totalidad del coste.

Durante el debate cifró en unas 600 las personas sin techo en Palma. Unas 150 están en la antigua cárcel. ¿Cuándo se procederá a su desalojo? ¿Cuándo lo diga un juez?

Hay que ser muy cauto e identificar muy bien cada una de las situaciones de estos asentamientos y de estas personas. Antes de cualquier desalojo tiene que haber una solución global. Cuando tengamos cubierto eso, mi intención es desarrollar un proyecto en la antigua cárcel y por parte del Consell hay prevista una intervención para mejorar las conexiones y accesos a la ciudad.

"Antes del verano saldrá el consurso de ideas de GESA"

Siguen atascados negociando con los propietarios de los locales de la plaza Major. ¿Por qué a estas alturas no se han comprado o expropiado?

No depende de la voluntad de cada propietario, depende de informes. El Ayuntamiento tiene unas valoraciones hechas y hay algunos propietarios que están conformes con ese valor y otros propietarios que lo valoran de otra manera. Es una cuestión de procedimientos. Aquel que no esté de acuerdo con el precio marcado tiene dos opciones, acudir a un jurado de expropiación o a un juzgado. Mi intención es que haya la voluntad de llegar a un acuerdo con el precio que marcan los técnicos municipales y a partir de ahí la puerta está abierta a discutirlo en otras instancias.

Ya tiene las llaves de GESA. Quiere que sea un centro de arte contemporáneo, archivo, biblioteca, sede del distrito digital, espacios para exposiciones temporales, un restaurante en el terrado e incluso valoran una propuesta de Vox para llevar allí las dependencias de Urbanismo. ¿Va a caber todo?

Creo que antes de verano vamos a sacar el concurso ideas. Como mínimo tiene que ir allí la gran biblioteca central de Palma, con su ludoteca y mediateca, además de archivos. Tiene que haber una serie de plantas diáfanas y multifuncionales para todo tipo de necesidades de la ciudad. Y también el Centro de Arte Moderno Contemporáneo de la ciudad de Palma, o como le queramos llamar. Debe haber oferta gastronómica, la sede del Distrito de Innovación, una incubadora de empresas y la sede del Instituto Municipal de las Artes, que integrará todo el tema de cine, arte, teatro, música y gastronomía. El concurso de ideas dará margen a los equipos que se presenten para que sea lo más abierto posible.

Justo dentro de un año habrá un nuevo debate de la ciudad. Adelánteme algo de su discurso, ¿de qué logros le gustaría presumir entonces?

Seguir avanzando. En mi discurso del otro día se vio que estábamos actuando en todo lo urgente: servicios públicos, limpieza, seguridad, transporte, fiscalidad y vivienda, aunque vamos a diferentes ritmos en según que cosas. Estamos llevando a cabo reivindicaciones históricas de hace 10, 20 o 30 años porque es lo que se merecen los ciudadanos. Me gustaría llegar al año que viene con proyectos más avanzados en materia de vivienda. O con ese centro de datos demográficos y turísticos ya en funcionamiento para poder tomar decisiones en materia turística en el corto plazo.