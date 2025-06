Ciclos Mallorca cumple 40 años: «Nuestros principales clientes son extranjeros»

Antes de ir con la bici vacilando por el barrio es necesario tener a un buen mecánico localizado, y uno de los destinos más fiables en Palma es Ciclos Mallorca. La emblemática tienda de bicicletas cumple 40 años de historia y aún tiene cuerda para rato.

«Nunca habíamos elaborado Merchandising, pero estamos tan animados que por una vez hemos hecho una excepción», es la ilusión de Yolanda Sánchez por celebrar unas bodas de rubí. La mujer está al frente del negocio junto a su hermano Toni.

«Mi padre fundó el negocio en 1985 y 15 años después nos pasó el relevo a los tres hijos. La tercera hermana dejó la tienda hace un par de años», explica Sánchez.

El olor a caucho y aceite llena de nostalgia y trabajo el taller. «A los 10 años ya estaba montando ruedas de bicicletas junto a mi hermano en el taller», rememora Yolanda Sánchez.

Los inicios

La mujer recuerda los inicios del negocio: «Estábamos en Joan Alcover, el lugar había sido en sus inicios una lechería y cuando los dueños se jubilaron le ofrecieron a mi padre el local y él se aventuró a crear algo».

«Mi padre vio hace 40 años que el negocio de bicicletas estaba en auge y decidió montar la tienda», explica Yolanda Sánchez. Lamentablemente, no hay fotografías de la inauguración de la tienda. «La cámara que usamos no tenía carrete, por lo que no tenemos nada de ese día», explica con una sonrisa Sánchez.

En Ciclos Mallorca venden y arreglan bicicletas. / Manu Mielniezuk

Ciclos Mallorca está ubicado a escasos metros del Parc Krekovic, a poco más de un kilómetro del Portixol. La propietaria explica que en la tienda solo se venden bicicletas nuevas: «Las de segunda mano las arreglamos».

Asimismo, en el taller también se arreglan «ruedas de motos» y los patinetes eléctricos no son bienvenidos: «Ya hay mucha competencia, no nos meteremos en ese berenjenal».

La propietaria explica que trabajan «con tiendas de alquiler de bicicletas y hoteles». Estos negocios llevan sus vehículos al taller y Ciclos Mallorca los reparan. «Las tiendas de alquiler de bicis aparecen y desaparecen, pero nosotros permanecemos», sentencia Sánchez.

Cicloturismo

La proliferación del cicloturismo en Mallorca ha convertido las carreteras de la isla en un desfile de bicicletas. Una situación que puede ser un verdadero suplicio para los conductores. Sin embargo, para Ciclos Mallorca es una verdadera mina de oro.

«Nuestros principales clientes son extranjeros. Tenemos bicicletas que vienen de Alemania y gustan mucho a los germanes y a los holandeses por tener ciertas características que las bicis españolas no tienen, como el freno de contra pedal», asegura Sánchez.

Asimismo, la propietaria explica que la clientela delo local «no suele ser fija», ya que la mayor parte de sus clientes «encuentran la tienda de casualidad».

Héctor Cúper

Uno de los clientes más fieles del negocio familiar es un personaje muy bien conocido por la hinchada del RCD Mallorca. «Héctor Cúper es uno de nuestros clientes más asiduos», explica Sánchez, la cual, siguiendo el típico carácter mallorquín, lo trata como a uno más: «Hacemos siempre como si no lo conociéramos para que así siga viniendo y no se sienta incómodo».