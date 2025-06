Més per Palma lanza una "alerta urbanística" en los barrios de Llevant por el decreto del PP

Més per Palma ha denunciado este miércoles que el PP y Vox "aprueban normas urbanísticas para que los grandes intereses económicos tengan beneficios multimillonarios" y, como consecuencia, "los barrios tendrán menos zonas verdes, menos aparcamientos, menos equipamientos y menos comercios".

En este sentido, la formación ecosoberanista ha informado de que esta semana se ha reunido con vecinos de los barrios de Llevant de Palma que se verán afectados por la nueva normativa sobre urbanizables aprobada por PP y Vox. "Hemos explicado con datos concretos a las asociaciones de Son Cladera, El Vivero, s'Indioteria, La Soledad, Son Fuster Nou- Las Palmeras, Can Roses y Can Galeta las graves consecuencias que tendrá este nuevo decreto. Supondrá un incremento del 45% de edificabilidad y de habitantes, al tiempo que reducirá drásticamente zonas verdes, aparcamientos, equipamientos y servicios", ha manifestado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

"El PP planea que se puedan hacer más viviendas, pero más caras. Y, además, con menos zonas verdes, menos comercios y menos equipamientos. Quiere hacer barrios dormitorio, no barrios como los de toda la vida", ha señalado Truyol.

La formación indica que en los urbanizables del Llevant se podrán realizar hasta 5.400 viviendas nuevas. "Esto supondrá otros 10.000 coches circulando, con el consiguiente colapso circulatorio", ha señalado Truyol. "Además, irá acompañado de un fuerte recorte de las zonas verdes, que se reducirán a la mitad y descenderán de los 305.173 m2 previstos antes a los 138.151 m2 actuales. Esto supone una reducción de zonas verdes equivalente a 23 campos de fútbol. Así, la proporción de zonas verdes caerá a los 13 m2 por habitante, cuando el Plan General aprobado en 2023 por el gobierno de izquierdas preveía 35 m2 por habitante", ha valorado.

Del mismo modo, ha señalado que el decreto del PP permite sustituir las viviendas de protección oficial por otras de precio limitado, que serán un 30% más caras. "El precio de un piso de protección oficial de 80 m² era de 215.000 euros en 2023 y ahora, con el nuevo decreto, pasará a ser de categoría de precio limitado ya costar 295.000 euros. Son 80.000 euros más por la misma vivienda, con los mismos metros cuadrados, materiales y acabados. Para una familia son cuatro años y medio más de hipoteca. Esta operación urbanística sólo enriquece a los grandes promotores inmobiliarios y expulsa a las familias trabajadoras, los jóvenes y la gente mayor de los barrios", ha denunciado Truyol.

Finalmente, la regidora señala que el cambio supondrá, sólo en el distrito de Llevant, 336 millones de euros extras en beneficios para los promotores inmobiliarios. "Mientras la gente hace equilibrios para llegar a fin de mes, los amigos del PP multiplicarán sus ganancias. El PP sólo gobierna para la mafia urbanística. Hipoteca el futuro de esta ciudad para que cuatro grandes propietarios hagan el negocio del siglo", ha criticado Truyol.

Fidalgo rechaza las valoraciones de Truyol: "Es absolutamente falso"

El teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha calificado de "irreales" las valoraciones de Truyol. "Es absolutamente falso, ya que las nuevas leyes urbanísticas exigen que las zonas verdes y los equipamientos estén en proporción al crecimiento poblacional. Por ello, y bajo ningún concepto, se van a reducir los equipamientos y las zonas verdes. La LUIB, aprobada precisamente por el Pacte en el 2018, deja claro que los sistemas generales como zonas verdes y plazas mantendrán el ratio de cinco metros de espacios libres por habitante, lo que desmiente lo dicho por Neus Truyol", ha manifestado el titular de Urbanismo.

Además, Fidalgo ha recalcado que "no debemos olvidar que en el caso concreto del distrito de Nou Llevant, Neus Truyol, mientras fue responsable de Urbanismo, no construyó una sola vivienda social y asequible en Palma. Su política de vivienda en Llevant son viviendas con precios entre los 800.000 y un millón de euros".

El concejal de Urbanismo ha señalado que "este equipo de gobierno va a construir más de 1.300 viviendas a precio limitado con nuestro Plan de Choque cumpliendo, al mismo tiempo, con toda la normativa que emana de la UIB y que prevé limitaciones sobre suelos edificables aplicando energías renovables y sistemas generales de zonas verdes y plazas".

Para concluir, el edil de Cort ha insistido en que "no se puede engañar a los vecinos con datos falsos y fuera de contexto y que están muy alejados de la verdad y la realidad".