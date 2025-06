Palma aprueba la construcción de un edificio para personas sin techo que excluiría a migrantes ilegales

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado una polémica propuesta para destinar un millón de euros a la construcción de un edificio destinado al acogimiento temporal de personas sin techo que, sin embargo, excluiría a los migrantes ilegales. La moción, de Vox, ha salido adelante con los votos del PP y el rechazo de la izquierda durante la segunda jornada del debate de la ciudad delebrada este martes en el salón de plenos de Cort.

"Tras la aprobación en Presupuestos 2025 de una partida de 1.000.000 de euros solicitamos dar cumplimiento a dicha aprobación y a la construcción y/o adaptación de un edificio como respuesta a la necesidad de alojamiento temporal para aquellas personas que viven en la calle", reza la proposición que ha defendido la regidora de Vox, Jero Mayans.

En una intervención posterior la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, ha señalado que votaría en contra porque "conociendo las políticas racistas que defienden seguramente solo podrían vivir allí nacionales".

En su respuesta, Mayans no ha dejado lugar a dudas. "Quién entrará lo dejaremos en manos de los expertos de servicios sociales. Ahora bien, la inmigración ilegal no entraría porque es un colectivo que ya está cubierto. Como sabe hay determinadas fundaciones que subvencionan con entre 300 y 400 euros diarios a estas personas por lo que entendemos que ya están cubiertas. Por eso queremos dar oportunidades a personas que no tienen esas necesidades cubiertas", ha subrayado la concejala de Vox.

Unas 600 personas sin techo

El Ayuntamiento de Palma ha censado en torno a seiscientas personas sin techo en la ciudad. Así lo anunció el alcalde Jaime Martínez durante la primera jornada del debate de la ciudad celebrado el lunes. Del mismo modo, el primer edil señaló que el Consistorio sumará otras treinta plazas de acogida de corta estancia a los servicios sociales municipales.

Cort lleva tiempo elaborando un censo de personas sin techo viviendo en diferentes asentamientos e infraviviendas repartidos por todo el municipio. A falta de conocer más detalles, Martínez avanzó que se han identificado a unas 600 personas en esta situación.