“En este parque se están envenenando perros con comida que tiran por el suelo”, el cartel que tiene en vilo a los vecinos de una zona verde de Palma

Un cartel alarmista ha puesto a los vecinos de un parque de Palma en alerta. Los usuarios habituales de esta zona verde no se han quedado impasibles ante el contundente mensaje recogido en el cartel: “En este parque se están envenenando perros con comida que tiran por el suelo”. Esto es lo que ha escrito alguien con una señal de peligro en una hoja blanca que ha pegado con celo en las distintas puertas de acceso del Parc de ses Fonts en Palma, en la zona de Camp Redó. El cartel es anónimo y en él tampoco se explica ningún caso concreto de envenenamiento, pero se da a entender que ha habido algún problema por el estilo con un perro.

En el cartel también se pide precaución para los niños. “Si sospechan de alguien llamen a la policía, gracias por su colaboración”.

La presidenta de la asociación de vecinos del Parc de ses Fonts, Yolanda Rodríguez, asegura que se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Palma el contenido del cartel. “De momento no hemos sabido nada más, he preguntado a los vecinos con perros y no saben nada, pero no es la primera vez que aparece un cartel así, recuerdo unos similares que aparecieron en el parque hace unos cuatro años”, comenta

Cartel que alerta de envenenamiento de perros en un parque de Palma. / M. Elena Vallés

Casos de envenenamiento de perros en Mallorca

Los casos de envenenamiento de perros en la vía pública no son nuevos en Mallorca. Hay que recordar los que conmocionaron en Pollença, en concreto en la zona de la playa de Llenaire.

La alarma social que se produjo fue tal que el Ayuntamiento de Pollença planteó instalar cámaras de videovigilancia en el área, donde se constató la presencia de veneno, que causó el año pasado la muerte de al menos un perro.

Ya en 2013 se registraron diversos casos de envenenamientos de perros en la citada playa. Y en 2015 volvieron a repetirse casos de fallecimientos de canes por la ingesta de algún producto tóxico que no pudo identificarse.