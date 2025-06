Podemos Palma reclama expropiar los alquileres turísticos ilegales que sean reincidentes

Podemos Palma reclama expropiar los pisos turísticos ilegales reincidentes. Es una de las propuestas que ha lanzado la portavoz del grupo 'morado' en el Ayuntamiento, Lucía Muñoz, durante el debate de la ciudad que se celebra este lunes en el salón de plenos de Cort.

"¿A qué viene su triunfalismo?", ha preguntado Muñoz a Jaime Martínez en referencia al discurso en el que el alcalde de Palma ha repasado sus principales líneas de acción durante los dos primeros años de la legislatura ."Solo gobiernan para una minoría. Aplauden y no puedo entender de qué están orgullosos porque cuando llegaron alquilar un piso en Palma costaba 1.300 euros y ahora cuesta 1.600. Y alquilar una habitación cuesta 500 euros", ha destacado la concejala.

"Llego con rabia a este debate por la indolencia de este gobierno, con gente condenada a vivir en la calle o al desahucio. ¿Qué hacen para evitarlo? Nada.Porque son espectadores pasivos o directamente cómplices de esta realidad", ha subrayado Muñoz.

La regidora ha indicado que "las ocupaciones aumentan por el mismo motivo que aumenta el sinhogarismo y las caravanas, porque hay parásitos que hacen negocio con la miseria de la gente".

Muñoz ha criticado asimismo al alcalde que "regale más de 700 millones de euros a promotores costa de destruir y de nuestros recursos hídricos", en referencia al aumento de edificación prevista en varios terrenos del municipio gracias al decreto del Govern. "Nos llevan al desastre. Son el peor PP porque combinan lo peor de Matas y de Bauzá: especulación, ladrillo y odio al catalán", ha añadido.

"No faltan pisos, sobran buitres"

La portavoz de Podemos ha indicado que "no faltan pisos, sobren buitres", y ha reclamado expropiar los pisos propiedad de fondos buitres. "No es una locura comunista, ustedes lo querían hacer en Son Busquets, ¿por qué no expropiar a Blackstone?", ha preguntado.

Del mismo modo, ha indicado que el PSOE "forma parte del problema porque gobierna para los mismos". En cambio, ha indicado "nosotras proponemos obligar a los multitpopietarios a poner las viviendas en el mercado, no premiarlo con bajadas de impuestos. Y que se expropien los alquileres turísticos ilegales reincidentes para que las casas sean para vivir", ha destacado.