Fulgencio Coll pide al alcalde de Palma que incorpore a cuatro regidores de Vox a su equipo

Fulgencio Coll ha recomendado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que incorpore al equipo de gobierno municipal a cuatro concejales de Vox. Lo ha hecho durante su intervención en el debate de la ciudad que se celebra este lunes en el salón de plenos de Cort.

"Una buena recomendación de amigo, señor alcalde, si quiere mejorar la gestión y acelerar la recuperación de Palma, no dude en incorporar a su equipo de gobierno a cuatro concejales de Vox, sabe cuáles son. Aproveche esta gran oferta. Todo irá mucho mejor si refuerza su equipo. Palma ha mejorado, pero no lo suficiente", ha señalado Coll ante la sorpresa de Martínez y de los regidores del equipo municipal.

"Lo imprescindible es volcarse en la gestión y si tienen que mover el banquillo porque algunos no están a la altura, cámbielos porque arriesgamos el resultado. No podemos perder el partido, que no es ni más ni menos que mejorar la ciudad, volver ganar las próximas elecciones y recuperar la imagen que en su día tuvo Palma y sobre todo no defraudar al sufrido contribuyente. Nosotros desde la oposición así lo exigimos y exigiremos", ha añadido el portavoz de Vox.

Críticas a Seguridad Ciudadana

"Le recuerdo, vivienda, es imprescindible aprovechar el suelo urbano consolidado, y esta tarea es totalmente suya. Debe mejorar lo antes posible la Limpieza de la ciudad y el área de seguridad ciudadana de forma prioritaria con la presencia de la policía local en las zonas conflictivas", ha destacado Coll.

Hay que recordar que a principios de legislatura Coll y Martínez firmaron una acuerdo programático de 95 puntos, pero el alcalde siempre ha rechazado incluir a regidores de Vox en el equipo de gobierno municipal.