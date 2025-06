El Puerto de Palma gana la batalla contra Medio Ambiente por utilizar escorias para obras

Una sentencia de un juez de Palma ha anulado una sanción económica impuesta por el Govern, en la anterior legislatura, contra la Autoritat Portuària de Baleares, gobernada por el mismo sello político. La razón de dicha sanción es que se utilizaron para rellenar unas obras que se realizaron en el Moll de Ponent de Palma más de cien mil toneladas de escorias. Este material procedía de la planta de tratamiento de Son Reus y fue facilitado por la empresa Tirme. Aunque no se trata de un material peligroso, no es contaminante, ni afecta al medio ambiente, el Ejecutivo sancionó a la APB por no haber solicitado la correspondiente autorización para el uso de dichas escorias.

Las obras de mejora de un tramo del muelle de Palma se desarrollaron en el año 2017. Para realizar el relleno de determinados espacios se acordó que se utilizaran las escorias procedentes de la planta Tirme. En concreto, los espacios marinos se rellenaron con un total de 123.000 mil toneladas de este material que previamente había sido tratado en la planta de Son Sardina.

Como consecuencia de la denuncia presentada por una asociación ecológica, el Govern, a través de la conselleria de Medio Ambiente, acordó iniciar un procedimiento sancionador, por cuanto se señaló que la Autoritat Portuària no había pedido autorización para este vertido de material, que no se podía utilizar en el ámbito marino.

El juez, para basar la anulación de la sanción, señala que no era la primera vez que la APB utilizaba este material para realizar obras en el puerto de Palma. Ya lo había hecho en un proyecto tres años antes. También había utilizado escorias para construir una plataforma en el dique del Estado. En el proyecto nunca se escondió que se iba a utilizar este material reciclado para el desarrollo de las obras junto a la costa. En esta primera ocasión tampoco se solicitó el correspondiente permiso a la autoridad competente.

En la sentencia se reprocha que si en el primer proyecto no se planteó ningún reproche y no se acordó la más mínima sanción económica, no tiene sentido que en las siguientes obras se proponga una multa de 15.000 euros. Y aunque la sanción queda anulada, el juez advierte a la Autoritat Portuària que si en el futuro vuelve a utilizar este material reciclado para realizar una obra junto a la costa, es aconsejable que solicite una autorización a la administración autonómica.

Esta decisión de la magistrada ha sido ratificada en una reciente sentencia del TSJB.