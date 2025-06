Cort perdió una subvención por deber 2.247 euros a la Seguridad Social

El Ayuntamiento de Palma perdió una subvención pública del Estado a favor del transporte público de la ciudad porque a fecha de la solicitud no estaba al corriente de pago con la Seguridad Social. La deuda, que días después fue subsanada, ascendía a la ridícula cantidad de 2.247 euros, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto municipal superaba en esas fechas los 400 millones de euros.

Esta ayuda económica, con un montante global de 54 millones de euros, fue ofrecida en el año 2021 por el Ministerio de Transportes, para financiar el servicio de transporte público que disponían los ayuntamientos. El dinero se distribuiría en función de las peticiones que recibiría el Ministerio, cuyo color político era el mismo que el que dirigía el Ayuntamiento de Palma, bajo el mandato del alcalde Hila. La partida económica estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado.

Para acceder a esta ayuda económica, que iba a suponer un riesgo de dinero a favor del transporte público de Palma de más de 50 mil euros, los ayuntamientos que la solicitaban debían cumplir una serie de requisitos, que vienen marcados por la ley de Presupuestos Generales del Estado. Todos los consistorios debían estar al corriente de pago, tanto de los impuestos tributarios, como de las cuotas de la seguridad social, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión del transporte público en Palma se realizaba a través de la empresa municipal EMT.

El Gobierno planteó que para acceder a estas ayudas públicas los consistorios debían presentar la documentación reglamentaria entre el día 1 de mayo al 30 de junio del año 2021. El Ayuntamiento de Palma presentó los documentos cuando apenas quedaba un día para expirar la fecha máxima. Los certificados que presentó correspondían tanto al propio Ayuntamiento, como a la EMT.

El propio Ministerio, de oficio, realizó la comprobación de todos los documentos presentados para optar a esta ayuda pública, no solo de Cort, sino del resto de municipios. Se presentaron más de 90 propuestas para acceder a esta subvención y solo seis de ellas fueron rechazadas, entre ellas la del Ayuntamiento de Palma. La razón fue que se comprobó que Cort no estaba al corriente de pago con la Seguridad Social. El Consistorio debía 1.791 euros y la EMT otros 456 euros más. Es decir, por una deuda no abonada de 2.247 euros por la cotización de los trabajadores municipales se rechazaba la petición de ayuda propuesta por el Gobierno nacional. Estas deudas fueron inmediatamente abonadas por el Ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta que eran cantidades ridículas, ya que Cort dedica más de 35 millones al año para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de todos los empleados municipales.

El Ministerio detectó el impago de inmediato e incluso le otorgó al Ayuntamiento de Palma la posibilidad de rectificar el error y volver a solicitar dicha subvención. Cort pagó lo que debía, pero los certificados que presentó al Gobierno para optar a la ayuda pública eran erróneos. No eran documentos específicos para optar a estas subvenciones, cuya regulación está contemplada con claridad en la normativa de ayudas públicas. Ante este grave error, el Ministerio de Transporte rechazó dicha subvención.

El Ayuntamiento de Palma ha intentado recuperar esta ayuda pública a través de una demanda judicial, que ha sido resuelta ante un tribunal de la Audiencia Nacional. Cort defendió que se había vulnerado los principios de igualdad y de no discriminación, y sostenía que la deuda no pagada a la Seguridad Social representaba una cifra casi ridícula si se tenía en cuenta todo el dinero que se abonaba al año por la cotización de sus trabajadores.

Esta demanda ha sido rechazada por la sencilla razón de que Cort, pese a que pagó la deuda pendiente de 2.247 euros, los certificados que entregó al Ministerio de Transporte no eran los correctos, aunque se supone que los trabajadores públicos del Ayuntamiento cuentan con una larga experiencia para solicitar este tipo de ayudas públicas. Los certificados que demostraban el pago de la deuda que se enviaron a Madrid no eran específicos para optar a una subvención pública. Por esta razón fueron rechazados.