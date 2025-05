Lágrimas y reivindicación en el pleno de Palma por las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas en huelga: "Exigimos justicia"

Cuando cumplen 32 días de huelga indefinida, las trabajadoras de las 'escoletes' municipales externalizadas han intervenido en el pleno del Ayuntamiento de Palma para asegurar al alcalde Jaime Martínez que no se van a rendir hasta lograr la equiparación salarial con las educadoras que dependen de la gestión directa de Cort.

Maria Casasnovas ha pronunciado el primero de tres emotivos parlamentos que han provocado lágrimas, consecuencia de más de un mes de tensión y reivindicación. Lo ha hecho en representación de las familias con niños de 0 a 3 años que respaldan a las educadoras en este pulso con el Consistorio.

Una representación de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas en el pleno. / Guillem Bosch

"¿Creen que las trabajadoras pueden pagar la casa y hacer la cesta de la compra con este sueldo?", ha preguntado Casasnovas en referencia a los salarios de 1.200 euros que perciben las educadoras externalizadas. "Hay un excedente de 60 millones de euros del presupuesto de 2024, inviertan ese dinero en el bienestar de nuestros hijos. Estamos cansados e indignados porque el sistema está dando la espalda a estas trabajadoras. Algunas de ellas no llegan a fin de mes y en algunos casos han tenido que recurrir a los servicios sociales para alimentar a sus familias. Pero no se rinden", ha destacado esta madre antes de romper a llorar por la emoción.

"Ellas siguen cumpliendo, pero nosotras también vamos a cumplir por ellas. No vamos a permitir que el futuro de nuestros hijos siga siendo ignorado y que su vocación se utilice como excusa para ser explotadas. Les exigimos que actúen y que dejen de esconderse en el silencio; si creen en el valor de la educación de los más pequeños, demuéstrenlo", ha señalado Casasnovas dirigiéndose al alcalde y a la regidora de Educación, Lourdes Roca.

"Estas personas están cansadas y heridas, pero no se van a rendir. Esto no va de ellas, va de nuestros hijos y de nuestro futuro. Y no vamos a seguir permitiendo que sean pisoteadas", ha concluido esta madre entre los aplausos de las decenas de trabajadoras en huelga presentes en el salón de plenos.

Una de estas educadoras, Laura Martos, también ha peleado con la emoción para intervenir en representación de sus compañeras. "Llevamos 32 días de huelga y no hemos recibido ni una respuesta por su parte, pero hemos venido aquí llenas de determinación para exigir justicia. Nos están condenando a ser trabajadoras de segunda, ¿no tenemos derecho a un sueldo digno? Compartimos competencias y responsabilidad con las otras educadoras, pero los otros sueldos son mucho más altos. Es un desprecio intolerable. Los niños de 0 a 3 años aprenden a partir del juego, no vienen a jugar por jugar", ha manifestado Martos.

"¿Cuántos aquí tienen la nevera pelada?"

Esta educadora ha señalado que esta situación está afectando a la salud física, mental y emocional de las educadoras, y ha exigido a Roca y a Martínez "respuestas inmediatas" porque, ha advertido, "no aceptaremos un sistema que nos discrimina". Del mismo modo, ha puesto en valor que son profesionales que se han formado y "esta formación no es gratis".

Finalmente, Mercè Leo, otra de las educadoras en huelga, la lanzado tres preguntas a los miembros del equipo municipal: "¿Cuántas personas aquí tienen hijos de 0 a 3 años? ¿Y cuántas cobran 1.200 euros? ¿Cuántas tienen la nevera pelada? No veo ninguna mano levantada. No veo ninguna mano levantada. Para ser político hay que tener empatía, pero aquí no la veo", ha destacado.