Cierra la Joyería Valentín tras casi 40 años en los Geranis: "La gente ya no aprecia la calidad, solo compra porquerías"

La Joyería Valentín cierra sus puertas tras casi 40 años en los Geranis por falta de relevo generacional. Una noticia que ya no es noticia para los palmesanos, que poco a poco se están acostumbrando a ver el letrero de ‘liquidación’ en los negocios donde antaño solían comprar todos sus artilugios.

"No tengo a nadie que me quiera sustituir, mis hijas tienen sus estudios y no quieren coger el negocio", explica el dueño del local, Valentín García. El joyero cuenta con 53 años de experiencia sobre sus hombros y hace 37 que está instalado en los Geranis, aunque antes trabajó para otro joyero en el carrer Colón y abrió su primera joyería en 1988, en la calle Blanquerna: "El negocio funciona porque todo el producto que vendo lo fabricó yo mismo, soy de los pocos que aún tiene un taller".

García visiona un futuro aciago en las joyerías locales debido al cambio de los hábitos de consumo de los clientes: "La gente ya no aprecia la calidad, solo compra porquerías más baratas que provienen de otros países como la India, China o Hong Kong. Todas las joyerías locales van a morir, se van a quedar tres como mucho".

Valentín García cierra la Joyería Valentín tras casi 40 años en los Geranis. / Pere Morell

El veterano joyero explica cuál fue el giro copernicano que golpeó de forma terminal a las joyerías: "La crisis inmobiliaria del 2008 fue brutal, muchos clientes lo perdieron todo y ya no podían comprar nada. El nivel adquisitivo bajo y había gente que intentaba venderme los productos que me habían comprado".

"El joyero es el primero que sabe cuando hay una crisis", asegura García. El joyero explica que cuando todo va bien, los empresarios regalan sortijas "hasta a sus secretarias", pero que cuando las cosas van mal dadas es el primer gasto que se elimina "al no ser tan necesario como las lavadoras o las neveras".

Asimismo, García cree que la pandemia fue la estocada mortal para los negocios de venta de joyas: "Al salir del confinamiento todos querían comprar, pero después los hábitos cambiaron y la gente solo viaja y va a las terrazas. Creo que mucha gente en la sociedad tiene la impresión de que llegará el fin del mundo y han de disfrutar de la vida mientras puedan".

"Tiene que suceder un giro muy grande para que el pequeño comercio sobreviva, la gente se ha acostumbrado a comprar muy tarde y los domingos, que es cuando los pequeños comerciantes queremos descansar", sentencia.

La joyería Valentín cerrará sus puertas al liquidar todos sus productos. Una tienda tradicional más que perderá el centro de Palma, la cual visiona en tercera persona como su alma es arrancada trozo a trozo, incapaz de frenar la sangría.