Negueruela compara su voto crítico con el de Aina Calvo y descarta tener rival para 2027: "No hay alternativa posible ni la habrá"

El nuevo líder del PSOE de Palma, Iago Negueruela, compara su voto crítico con el que obtuvo en su día Aina Calvo y descarta tener rival para las elecciones de 2027 en Ciutat. "No creo que haya ninguna decisión que no sea la de unanimidad. No hay ningún tipo de alternativa ni la habrá", asegura Negueruela, quien el pasado sábado salió elegido como líder de los socialistas en Palma con solo el 60 % de los votos favorables y el 40% restante en blanco.

El representante socialista se muestra "muy satisfecho" con lo sucedido en el Congreso y pone el foco en los resultados que obtuvo en su día Aina Calvo para ser secretaria general en Palma. "Quiero recordar que salió elegida con un 63% de los votos y después fue una gran alcaldesa. Puedo entender que haya discusión en el modelo de ciudad que queremos para Palma, que haya gente a la que le guste más o menos, pero de este Congreso salimos fuertes, unidos y con liderazgos renovados", detalla Negueruela.

"No me sorprendió"

En relación a los apoyos obtenidos, el socialista resta importancia a los votos en blanco (un 40%) y determina que "es positivo" que exista debate dentro del propio partido en cuestiones como el modelo de ciudad que se quiere plantear. Cabe recordar que el secretario general saliente, el exalcalde José Hila, consiguió el respaldo del 97% de los delegados por el 60% que ha conseguido Negueruela.

"Un escándalo"

Por su parte, desde el PP se muestran muy críticos con los resultados obtenidos en este Congreso, tildando la situación de "escándalo". El portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, afirma que si se hubiesen presentado representantes del PP como Mauricio Rovira o Marga Durán habrían ganado al propio Negueruela. "En este Congreso Socialista de Palma, si se hubiesen presentado en contra de Negueruela hoy el secretario general del PSOE de Palma sería Rovira o Durán. Nos parece un auténtico escándalo", detalla Sagreras.

Asimismo, el portavoz del PP acusa a Francina Armengol de "deshacer" el PSOE en Baleares. "Por mucho que lo quieran arreglar el PSOE tutelado por Armengol y su guardia pretoriana está dividido. Iría bien tener al principal partido de la oposición fuerte y serio, este no es el camino", detalla Sagreras.