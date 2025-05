Sant Jordi cumple un cuarto de siglo homenajeando al caracol: "Es un sentimiento popular"

Josep Maria y Bernat Lendínez recuerdan que en 2024, cuando la celebración de la Fira del Caragol estaba en duda, una persona de Palmanyola se ofreció a "comprarla" para llevársela allí. "Nos contactaron porque querían trasladarla allí. Vio que la feria estaba en peligro y se la quisieron llevar, pero no lo aceptamos porque es algo de Sant Jordi. Eso me acabó de decidir a dar un paso adelante en la organización porque pensé que no la podíamos perder", manifiesta Bernat.