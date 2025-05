Las terrazas de Avingudes y la calle General Riera deberán separarse de las fachadas a partir de 2026

El Ayuntamiento de Palma ultima planes zonales para que las terrazas de la calle 31 de Desembre y de la plaza Espanya se separen de las fachadas este año. A partir de 2026 será el turno de los establecimientos ubicados en Avingudes y en la calle General Riera. Son vías muy transitadas en las que mesas y sillas suponen un obstáculo para la libre circulación de personas con déficit visual porque utilizan la línea de pared como referencia para caminar. En algunos casos, esa reubicación recortará la extensión de la terraza.

El departamento de Govern Interior que dirige Mercedes Celeste aprobará planes zonales para cada una de estas áreas y lo justifica para dar cumplimiento a la Ley de Accesibilidad universal. "Cuando se aprobó la ordenanza se pensó en ir progresivamente cuando hubiera un cambio de titularidad. Pero no podemos esperar 20 años porque hablamos de calles y plazas conectoras, con una gran afluencia de peatones y todos deben poder pasear con seguridad", argumentó ayer Celeste.

La regidora recordó que su departamento empezó a aplicar estos cambios hace dos años en la calle Nuredduna, que acababa de convertirse en una vía peatonal. "Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con que muchas terrazas estaban pegadas a las fachadas porque durante la peatonalización no se tuvieron en cuenta las normas de accesibilidad. Nos pusimos de acuerdo con los restauradores y se hizo un plan zonal especial. No fue fácil, pero actualmente no hay sillas y mesas junto a las fachadas", destacó la concejala.

Los planes en la plaza España y en la calle 31 de Desembre están maduros y el Consistorio espera darles luz verde este 2025. En la plaza, una parte de las terrazas están a distancia de las fachadas, pero las situadas en el lado del acceso desde la calle Marie Curie (tres establecimientos de comida rápida y el bar Cristal) se alinean junto a la pared. Del mismo modo, durante la reforma a la que se sometió este enclave se redefinieron los itinerarios para personas invidentes señalados en el pavimento de la plaza y Cort quiere asegurarse de que transcurren lejos de sillas y mesas.

Govern Interior considera que en la plaza Espanya esta reubicación no implicará una disminución de las terrazas porque hay suficiente espacio. Sin embargo, el caso de 31 de Desembre planteará más problemas. Cort ya ha comunicado a establecimientos como el Vista Alegre que debe desplazar el mobiliario y próximamente hará lo propio con otros bares como el Mavi o el Pigalle. En estos casos es probable que deban renunciar a una parte de las mesas que tienen actualmente porque plantean un encaje difícil entre semáforos, farolas y pasos de peatones.

"Estamos puliendo cómo quedarán, es un trabajo complicado que lleva tiempo, pero no es un capricho porque las personas con alguna deficiencia visual tienen que poder pasear con la mayor seguridad posible", esgrimió Celeste.

Los barrios quedan fuera

Una vez hayan encajado todas las piezas en estos dos enclaves, Govern Interior acometerá planes zonales en Avingudes y General Riera, dos vías kilométricas. En todo caso, al menos en el caso de Avingudes, Cort ha detectado a un número limitado de establecimientos con esta problemática.

Estos cambios no se van a extender a las terrazas del resto de Palma. "Los mismos colectivos de personas con un déficit visual nos dicen que no es necesario porque conocen sus barrios y los puntos que pueden ser críticos. Vamos a intentar que los establecimientos de las zonas afectadas asuman poco a poco esta situación y demos un paso adelante con el máximo consenso posible", manifestó la regidora de Govern Interior.

En todo caso, indicó que existe la posibilidad de que algunas terrazas se reduzcan: "Intentaremos llegar a acuerdo, pero el espacio público es de todos y no renunciaremos a tener una ciudad más amable para todos".