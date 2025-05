El juzgado desestima el recurso de las trabajadoras de las 'escoletes' en huelga contra los servicios mínimos del 90% decretados por Cort

El juzgado contencioso administrativo número 4 de Palma ha desestimado la suspensión de los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Palma que solicitaban las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas en huelga. El auto argumenta que "no basta con alegar daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, sino que es necesario acreditarlos". Y señala que, aunque las trabajadoras denuncian que los servicios mínimos, de un 90%, son "excesivos", no han especificado por qué lo son.

CCOO y UGT denunciaron los servicios mínimos al considerar que vulneraban el derecho fundamental a la huelga de las educadoras, y que calificaban de "abusivos". El juzgado dio a Cort cinco días para justificarlos, y ahora le da la razón.

La juez indica asimismo que la huelga indefinida de la trabajadoras afecta a "un servicio público prestado por el Ayuntamiento que incide directamente en los intereses generales de la comunidad".

El Consistorio defiende la necesidad de establecer un 90% de servicios mínimos porque muchos de los niños que acuden a estos centros educativos necesitan utilizar el servicio de comedor "al tener una situación del vulnerabilidad". Del mismo modo, justifica la necesidad de mantener la 'escola matinera' para que los padres puedan dejar a sus hijos antes de la apertura oficial para ir a trabajar.

"¿UGT y CCOO no quieren que los niños coman?", se preguntaron en Cort al conocer que los sindicatos habían denunciado los servicios mínimos. "Palma es el único municipio que no cobra a las familias el comedor, lo paga el Ayuntamiento. Y los sindicatos dicen que no haya servicio de comedor mientras dure la huelga pese a que hay 120 niños que están en situación de vulnerabilidad; es decir, hablamos de que en muchos casos es la única comida sana o completa que harán ese día, pero lo que dicen es que les dejemos sin comer", subrayaron fuentes municipales.

Las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas cumplen su segunda semana de huelga indefinida para reclamar la equiparación salarial con las educadoras que han pasado un proceso de oposición al considerar que hacen el mismo trabajo. El área de Educación del Consistorio admite que sus actuales remuneraciones, en torno a 16.000 euros anuales, son muy bajas, pero señala que en septiembre habrá un nuevo convenio autonómico que les supondrá una mejora sustancial y que les supondrá salarios de entre 23.000 y 24.000 euros.

Concentración el viernes en Cort

Las trabajadoras externalizadas de las 'escoletes' se concentrarán este viernes en la plaza de Cort para seguir visibilizando su protesta. Invitan a toda la comunidad educativa a unirse a ellas en sus reivindicaciones porque "juntas somos más fuertes".