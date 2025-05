El PSOE Palma definirá el sábado una nueva ejecutiva con Negueruela al frente para "recuperar la alcaldía en 2027"

El PSOE de Palma celebrará este sábado su 9º congreso que configurará una nueva ejecutiva con Iago Negueruela como secretario general y que definirá la hoja de ruta para los próximos cuatro años en Ciutat y para tratar de "recuperar la alcaldía" en las elecciones municipales de 2027.

El número dos de Negueruela será Xisco Ducrós, actual portavoz de los socialistas en Cort, que ocupará una vicesecretaría general. También emerge la regidora Silvana González, que será nombrada secretaria de Organización.

"Elegimos luchar por conseguir una Palma donde vivir de forma digna, una ciudad más democrática, con más derechos y libertades, feminista. Una ciudad cuidadora y educadora, justa, con una cultura al alcance de todos y con un partido al servicio de la ciudadanía. Estos son los ocho ejes de la ponencia que se llevará a aprobación en el 9º Congreso de la Agrupación Socialista de Palma", destaca el PSOE de Palma en un comunicado.

El congreso, que contará con la presencia de más de 100 personas entre delegados e invitados, servirá para renovar a la Comisión Ejecutiva y al Consejo Político bajo la dirección de Iago Negueruela, que relevará al exalcalde José Hila. Las diferentes agrupaciones de Palma han presentado cerca de 60 enmiendas en el documento de ponencia, que ha coordinado el regidor Óscar Cereijo.

En el transcurso de la jornada, Hila presentará el informe de gestión y la secretaria general del PSIB, Francina Armengol intervendrá en la sesión de clausura. También participará la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández.

La ponencia nutrirá el programa electoral en Palma de cara a las elecciones de 2027. "La Palma de hoy no avanza, recula por culpa de un gobierno municipal reaccionario del PP y Vox que recorta derechos y libertades, persigue a quien piensa distinto, desmantela las políticas públicas, promueve un urbanismo especulativo para beneficio de una élite y contra la mayoría social. Es un gobierno que no quiere a Palma porque no entiende su alma diversa y abierta", subraya Cereijo.

Un llamamiento "a luchar y a soñar"

En este sentido, el edil destaca que la ponencia política "es un llamamiento a luchar, a soñar y a construir una alternativa progresista, colectiva y transformadora que vuelva a poner a las personas en el centro". Los socialistas llaman a "combatir los discursos de odio que nos fragmentan".

Finalmente, concluyen que "el derecho a vivir y no sólo a sobrevivir debe ser el motor de nuestras políticas: garantizar la vivienda digna, cuidar los barrios y los vínculos comunitarios, y apostar por un modelo de ciudad feminista, curadora, compacta y cohesionada".