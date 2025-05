Cierran dos nuevos bazares chinos en Palma y crece la inquietud en Son Armadans: “Nos preocupa que se conviertan en locales de masajes”

En los últimos dos meses, los cierres de bazares chinos en Mallorca se han sucedido sin pausa. Ahora mismo ya van cinco clausuras. Dos tiendas de este tipo acaban de echar el cierre en el barrio de Son Armadans en Palma. “Uno de ellos está ubicado en la calle Andrea Doria, en el número 7, y el otro en la calle Joan Miró, a la altura de la confluencia con la calle Camilo José Cela, es decir, la cuesta que sube al Castell de Bellver”, cuenta a este diario la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Son Armadans, Catalina Llompart.

En este caso, los residentes de la zona están preocupados ante la posibilidad “de que estos espacios puedan convertirse en locales de masajes orientales”, pues han podido ver que en otras ocasiones, cuando ha cerrado un comercio, éste se ha convertido en un local de estas características, provocando un aumento descontrolado de este tipo de negocios en el barrio. “En 500 metros tenemos diez. Cuatro en la calle Monsenyor Palmer, otros cuatro en Marquès de la Sènia y dos en s’Aigua Dolça”, contabiliza Llompart.

La presidenta de la asociación ha preguntado en el Ayuntamiento de Palma sobre el futuro de estos dos bazares chinos que ahora han bajado la persiana. “Me han dicho que me informarán, pero todavía no me han dicho nada. Nos tenemos que reunir con la regidora de Ponent y también le preguntaré sobre esta cuestión”, asegura. “Nos hemos movido ahora con tiempo, hay que estar pendiente porque después es demasiado tarde”, comenta.

A la espera de una regulación de este tipo de negocios

Llompart recuerda a este diario que este equipo al frente de Cort se comprometió a no permitir la apertura de ningún negocio más de estas características en la zona, “y de momento así ha sido”. “También les pedimos una regulación al respecto, de la misma forma que se hace con farmacias o salas de juegos”, indica Llompart sobre este tipo de locales que en realidad practican la prostitución encubierta. Acerca de esta nueva normativa, la asociación todavía no sabe nada al respecto ni si se está trabajando en ello.

En cuanto al bazar chino de la calle Andrea Doria, Llompart matiza que otra vecina le ha comunicado que este local volverá a abrir como bazar porque su cierre se debe a un precinto por peligro de derrumbe, “las vigas del edificio deben reforzarse”.

Los otros cierres de bazares

A finales de abril, un bazar de la calle Alfons el Magnànim bajó la barrera después de liquidar todas las existencias y aplicar descuentos de hasta un 50%. Un par de semanas antes cerró una tienda china con todo tipo de artículos en la plaza de es Fortí y también se despidió para siempre el bazar de la Gran Vía Asima, en el polígono de Son Castelló, con una macroliquidación que desató la locura de muchas ciudadanos porque los propietarios del negocio decidieron regalar los productos.

Cierra otro bazar chino en Mallorca: liquidación al 50% en esta calle de Palma / M. E. V.

La Asociación China de Baleares tuvo que salir al paso y pronunciarse sobre estos cierres con el fin de poner fin a los numerosos rumores y especulaciones que circulaban por las redes sociales.

Inflación, encarecimiento de alquileres y suministros

En primer lugar, la entidad explicó que algunos de estos cierres podrían deberse a factores generales que afectan a todo el pequeño comercio, como la inflación, el encarecimiento de los alquileres y suministros, o los cambios en los hábitos de consumo. A ello se suma la fuerte competencia de las grandes superficies y el crecimiento imparable del comercio electrónico. Plataformas como Temu, Shein o Alibaba, con precios extremadamente bajos, representan una dura competencia para los bazares tradicionales. Del mismo modo, el éxito de cadenas físicas como la alemana Tedi, especializada en productos económicos, también podría estar influyendo en estos cierres.

Otro de los factores que señala la entidad que representa a la comunidad china en Mallorca para explicar estos cierres es el endurecimiento de ciertas normativas administrativas y fiscales. Estas nuevas exigencias han supuesto una dificultad añadida para mantener la actividad de los negocios, contribuyendo así al declive de este modelo comercial.

Rumores y teorías conspirativas

En redes sociales no han faltado las teorías conspirativas y mensajes alarmistas en torno al cierre de los bazares chinos. Algunos usuarios llegaron a vincular estos cierres con supuestos conocimientos anticipados de acontecimientos futuros: “Es evidente, ellos saben lo que viene para España. Ya cerraron tiendas y restaurantes antes del confinamiento…”. Otros incluso apuntaban a una supuesta trama internacional: “Los chinos saben lo que va a pasar porque lo han planeado ellos, junto con Israel, Reino Unido y Francia”.

Una nueva generación de negocios chinos

Por otra parte, la nueva ola de emprendedores chinos que está llegando a Mallorca está apostando por otro tipo de negocios, especialmente en el ámbito de la restauración. Ya no se trata de los clásicos restaurantes chinos, sino de propuestas más actuales y especializadas, como locales de ramen o de hotpot, que responden a las nuevas tendencias gastronómicas que triunfan en Europa.

Además, muchos empresarios chinos están tomando las riendas de bares tradicionales que estaban a punto de cerrar, en muchos casos por la jubilación de sus propietarios y la falta de relevo generacional.