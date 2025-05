Més per Palma exige rebajar a la mitad la cifra de cruceristas que desembarcan en la ciudad

Més per Palma ha reclamado este lunes rebajar a la mitad la cifra de cruceristas que desembarcan en el puerto de Palma cada año para frenar la "saturación" que esta actividad genera en el centro de la ciudad. De este modo, la formación presentará una iniciativa en el pleno del Ayuntamiento de Palma y otra en el Congreso de los Diputados.

"Cualquier vecino del centro de Palma sabe perfectamente que los días de cruceros debe evitar circular por las calles de su propio barrio", ha declarado Miquel Àngel Contreras, concejal de Més per Palma. "Durante el puente de mayo, más de 60.000 cruceristas desembarcaron en la ciudad. Es diez veces más del número máximo de personas que proponemos. Es también el triple de la población del centro histórico, y el doble de la de Pere Garau, el barrio más poblado de la ciudad", ha añadido Contreras.

Més per Palma ha inidicado que este 2025 se espera que lleguen a Palma 551 cruceros y 1,8 millones de pasajeros, citando datos de la Autoridad Portuaria, lo que se traduce en "47 barcos y 41.085 cruceristas más que en 2024".

De este modo, la formación pedirá en el próximo pleno que puedan atracar en la ciudad como máximo dos cruceros y 6.000 pasajeros cada día. "Con este modelo, los visitantes anuales serían sólo 876.000, menos de la mitad de los permitidos por el PP. Esta medida garantizaría el equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de las personas que viven en Palma durante todo el año", ha manifestado Contreras.

Por su parte, el diputado de Sumar-Més, Vicenç Vidal, también presentará una iniciativa en el Congreso de Diputados para establecer límites. "En Madrid deben saber cuál es la situación que sufren día tras día los residentes de Palma por la inacción del PP. Por eso presentaremos una Proposición No de Ley que los defienda. Palma no puede seguir siendo un escenario al servicio de un negocio que no revierte en la ciudadanía. Con Més habrá límites, habrá convivencia, habrá ciudad", ha declarado Vidal.

Cada crucerista "solo gasta 35 euros al día"

Més señala que como consecuencia de la actividad de los cruceros "el comercio tradicional desaparece, el espacio público se colapsa y los residentes son expulsados de sus barrios". Y destaca que a cambio "los beneficios son mínimos porque los cruceristas gastan sólo 35 euros al día", indica esta formación.

"El alcalde Jaime Martínez, no gobierna para la gente, gobierna por las personas que ganan dinero a costa de todos nosotros. Esta saturación no es casual, es su modelo", ha concluido Contreras.