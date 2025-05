Cort paraliza las obras de reforma de Can Oleza al detectar diversas irregularidades

El Ayuntamiento de Palma ha paralizado las obras de reforma de Can Oleza porque no se ajustan a la licencia concedida en su día. Un celador municipal visitó los trabajos este martes y detectó una serie de irregularidades que han decidido al departamento de Urbanismo a ordenar la suspensión de los trabajos. Hay que recordar que ARCA presentó un escrito tanto al Consistorio como al Consell de Mallorca advirtiendo de que se estaban llevando a cabo modificaciones no autorizadas, en un momento además en el que la propiedad había solicitado transformar el histórico inmueble en un hotel.

El informe del celador refleja una serie de modificaciones no autorizadas en la licencia de reforma concedida este febrero. Habla de la "construcción de escaleras ejecutadas con estructura mixta de hormigón y chapa nervada de unos 100 centímetros de ancho", incluyendo "una escalera de dos tramos situada en el patio posterior entre la planta baja y la planta entresuelo", una "escalera de dos tramos situada en el patio principal entre planta primera y planta segunda" y "una escalera de cuatro tramos situada en la primera crujía entre la planta primera y la planta tercera".

Modificaciones no informadas

Estas actuaciones, describe el informe que ha facilitado ARCA, son modificaciones de las que el Consistorio no había sido informado y por tanto no están respaldadas por el título habilitante correspondiente.

"Can Oleza tenía una licencia de rehabilitación que mantenía la vivienda señorial que siempre había sido. Sin embargo, la intención ahora de solicitar un cambio de uso y la voluntad actual de la propiedad de transformar la vivienda en un hotel, ha hecho que haya dudas sobre una serie de cambios que no se contemplaban en el proyecto aprobado", advierte ARCA.