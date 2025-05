Cort inspecciona las obras de rehabilitación de Can Oleza por si se llevan a cabo cambios no autorizados

El Ayuntamiento de Palma ha inspeccionado esta semana las obras de rehabilitación del histórico casal de Can Oleza para comprobar si los trabajos se están llevando a cabo de acuerdo a los parámetros autorizados por el área de Urbanismo o se han ejecutando cambios no permitidos. Hay que recordar que la propiedad ha solicitado transformar el inmueble en un hotel y este miércoles ARCA pidió la paralización de la reforma al sospechar que se han introducido modificaciones no incluidas en la licencia.

Un celador municipal se ha personado recientemente en el edificio para hacer una serie de comprobaciones y ha levantado acto. El Consistorio asegura que, en caso de que haya detectado irregularidades, "se tomarán las medidas correctoras y disciplinarias oportunas".

Del mismo modo, Urbanismo recuerda que a día de hoy no se ha concedido a Can Oleza la licencia para transformarse en un hotel, y que en último término esa decisión la tomará la Comisión del Centro Histórico de Palma en la que están representados técnicos municipales, el equipo de gobierno, representantes de la oposición y la propia ARCA.

Un casal histórico

La entidad conservacionista ya ha expresado públicamente su oposición a la reconversión del histórico casal, ubicado en la calle Morei, porque supondría "una falta de respeto a los elementos y valores tipológicos e históricos".

En este contexto, la entidad conservacionista ha expresado sus dudas acerca de la rehabilitación que se está ejecutando en el inmueble. "Can Oleza tenía una licencia de rehabilitación que mantenía la vivienda señorial que siempre había sido. Sin embargo, la intención ahora de solicitar un cambio de uso y la voluntad actual de la propiedad de transformar la vivienda en un hotel, ha hecho que haya dudas sobre una serie de cambios que no se contemplaban en el proyecto aprobado", advierte ARCA.