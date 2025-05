ARCA pide la paralización de las obras de reforma de Can Oleza y rechaza su posible transformación en un hotel

ARCA ha expresado su preocupación por la intención de transformar el casal histórico de Can Oleza en un hotel y, ha advertido la entidad conservacionista, "parece que ya se han ejecutado obras que no se ajustan a la licencia de rehabilitación" que se están llevando a cabo en el inmueble de la calle Morei.

"Palma está perdiendo uno tras otro los casales históricos que se habían preservado durante siglos. Can Oleza, uno de los más importantes, tenía una licencia de rehabilitación que mantenía la vivienda señorial que siempre había sido. Este proyecto fue aprobado por las comisiones de Patrimonio y tenía licencia. Sin embargo, la intención ahora de solicitar un cambio de uso y la voluntad actual de la propiedad de transformar la vivienda en un hotel, ha hecho que ya se haya dudas a cabo una serie de cambios y obras que no se contemplaban en el proyecto aprobado. Se trata de obras que no se permiten ejecutar en una modificación de proyecto en un BIC sin la pertinente licencia", ha subrayado ARCA en una nota de prensa.

Solicita al Consell una inspección

ARCA señala que el histórico inmueble está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), lo que implica que "no se pueden ejecutar ningún tipo de modificaciones en el transcurso de las obras sin la pertinente licencia". Por este motivo, esta entidad ha presentado un escrito al Consell solicitando una inspección y una paralización de las obras que no se ajusten a la licencia.

Finalmente, considera que su transformación en una vivienda supondría "una falta de respeto a los elementos y valores tipológicos e históricos y también a su mobiliario que está vinculado al inmueble y que debería ser más extenso".