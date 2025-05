La mano (barata) que mece la cuna

Entramos en la segunda semana de huelga indefinida en las guarderías de Palma, y a quién le importa. Parece que a nadie lo suficiente, a tenor de lo poco que se avanza para dar respuesta a las demandas de las trabajadoras de los centros externalizados que piden algo bastante justo: cobrar lo mismo que sus compañeras de servicios de gestión municipal directa por idéntico esfuerzo. Tal vez si fueran trabajadores. Tal vez si se dedicaran a algo de mayor enjundia, como trasladar turistas de un lado a otro o cobrar licencias. Pero los bebés… ¿a quién le importan?

Dejamos lo más precioso de nuestras vidas, nuestros niños, en manos de empleadas que no merecen la mínima consideración, pues el respeto social viene reflejado en la nómina cada final de mes. Las 130 trabajadoras en huelga cobran unos 1.200 euros mensuales cuando sus homólogas de guarderías municipales ganan 1.800, que tampoco es para tirar cohetes. Cualquier asesor, coordinador o subsecretario se lleva el doble por la mitad de implicación. Deben ser las asalariadas más baratas de la ciudad más cara de España, y tienen en sus manos el cuidado y bienestar de los niños. Poner a esta desigual situación la pomposa etiqueta de Educación 0-3 años daría risa si no resultara tan penoso.

Los exagerados servicios mínimos impuestos a las huelguistas han propiciado que las familias no se encuentren en un callejón sin salida de momento. Sin embargo, ¿de verdad quiere ser Palma la capital que paga un sueldo de miseria a las encargadas de velar por sus ciudadanos más vulnerables? Cabe sacar los colores a quien en un anterior consistorio diseñó un concurso que permitía semejante retribución mezquina a las empleadas, así cualquiera monta una empresa de servicios y se lleva el contrato. Esa concesionaria merece una presión a la altura del reto y una buena auditoría. El balón está ahora en el tejado del actual equipo en el Ayuntamiento, clamar por la herencia envenenada no sirve para resolver el problema. Se gastan millones en edificios campanudos, en concursos que cambiarán la ciudad y se permite una situación de injusticia en la base educativa, enviando el mensaje envenenado de que los cuidados no hay que pagarlos como merecen. Deberán buscar el dinero. Será un acuerdo difícil para solventar una injusticia que viene de atrás. Pero también es difícil conseguir que un bebé de meses se vaya feliz y confiado con su educadora, cada día, al empezar la jornada.