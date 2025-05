Cort justifica los servicios mínimos del 92% en la huelga de 'escoletes': "Hay 120 niños vulnerables que necesitan comedor"

El Ayuntamiento de Palma defiende la necesidad de establecer un 92% de servicios mínimos en la huelga de las 'escoletes' externalizadas porque muchos de los niños que acuden a estos centros educativos necesitan utilizar el servicio de comedor "al tener una situación del vulnerabilidad". Del mismo modo, justifica la necesidad de mantener la 'escola matinera' para que los padres puedan dejar a sus hijos antes de la apertura oficial para ir a trabajar.

El Consistorio lamenta que los sindicatos convocantes de la huelga, que este viernes cumple su cuarto día, hayan llevado a la justicia los servicios mínimos decretados, que consideran abusivos. "¿UGT y CCOO no quieren que los niños coman?", se preguntan en Cort. "Palma es el único municipio que no cobra a las familias el comedor, lo paga el Ayuntamiento. Y los sindicatos dicen que no haya servicio de comedor mientras dure la huelga pese a que hay 120 niños que están en situación de vulnerabilidad; es decir, hablamos de que en muchos casos es la única comida sana o completa que harán ese día, pero lo que dicen es que les dejemos sin comer", subrayan fuentes municipales.

Asimismo, Cort argumenta que hay 58 niños con necesidades especiales. "Así que los sindicatos lo que quieren es que ni coman, ni reciban la atención que necesitan al tener capacidades diferentes. Los servicios mínimos que hemos marcado son los que dice la ley. Hay que recordar que Palma también es una excepción al establecer una 'escoleta matinera' para que los padres puedan dejar a sus hijos a las ocho de la mañana y tengan más margen para ir a trabajar", manifiestan desde el Consistorio.

Las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas reclaman un aumento salarial ya que perciben en torno a 16.000 euros anuales. Cort admite que es una cifra muy baja, pero recuerda que viene de un contrato firmado la pasada legislatura "en la que había un Ayuntamiento y una conselleria de Educación de izquierdas". Fuentes municipales indican que el actual equipo de gobierno trabaja desde hace tiempo por mejorar esas condiciones salariales y apuntan que en septiembre habrá un nuevo convenio autonómico que les supondrá una mejora sustancial.

"Ese convenio supondrá salarios de entre 23.000 y 24.000 euros, muy por encima de los 16.000 que cobran ahora. Pero los sindicatos dicen que eso tampoco les va bien pese a que UGT ha firmado el convenio estatal que establece una subida del 5%, unos 90 euros más al mes. Es decir, ¿les parece bien un raquítico aumento del 5% pero rechazan los 24.000 que ganarán con el autonómico? Que lo expliquen porque no tiene sentido", indican en el Consistorio.

Un pago único de 1.300 euros

El Ayuntamiento defiende que ha mantenido hasta ocho reuniones con las trabajadoras. "Hace una semana se les ofreció un pago único de 1.300 euros, y aparte se les ofreció una subida de unos 200 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025", indican en Cort, que lamentan que, pese a estas mejoras, las trabajadoras decidieran ir a la huelga.

Finalmente, el Consistorio descarta la equiparación salarial que reclaman con respecto a las trabajadoras que dependen directamente de Cort y por la que percibirían en torno a 28.000 euros anuales. "Para eso tendrían que pasar por unas oposiciones, no se las puede internalizar. Además sería un agravio comparativo para las que sí han pasado una convocatoria pública", indican.