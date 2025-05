Asociaciones vecinales de Palma y la ONCE aplauden la medida de Cort para separar las terrazas de las fachadas en plazas y calles transitadas

Mientras el cambio en la distribución de las terrazas de calles y plazas más transcurridas de Palma ha generado desconcierto entre los restauradores, tanto la ONCE como la Associació Barri Cívic de Santa Catalina i es Jonquet y el colectivo Terrazas a Raya han aplaudido la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Palma en cumplimiento con la normativa europea, que ordena a bares y restaurantes desplazar las mesas y sillas que tienen pegadas a la fachada al otro lado de la acera para dejar corredores libres de obstáculos para personas invidentes.

El bar Vista Alegre se ha convertido en el primer caso noticioso por la aplicación de la normativa, causando revuelo entre la opinión pública. Sin embargo, Barri Cívic no duda en extender la aplicación de esta normativa a todos los barrios de Palma: "Acción más que necesaria, estaría bien que se hiciese extensiva al resto de barrios, ya que cada vez es más difícil caminar por la acera", señalaban en sus redes sociales.

Por otro lado, terrazas a Raya, que comparte la misma postura que la asociación vecinal, critica que también a través de redes que "la normativa es esta, lo que pasa es que desde que hay mucha tolerancia y no se cumple, ni en este bar -refrenciando al Vista Alegre- ni en muchos otros". Añaden, además, que "la Ley de accesibilidad universal garantiza los derechos de los peatones, su seguridad, los acesos a los portales, etc. Todo eso está por encima de que un bar pueda tener dos mesas más fuera". El colectivo sentencia: "Nos hemos acostumbrado a que s eprivatice el espacio público".

"Aplaudimos la medida, pero no lo pedimos"

Por su parte, desde la ONCE explican que, si bien no se atribuye la reivindicación de la aplicación de la norma sobre las terrazas, aplauden con fuerza una medda que permitirá a las personas ciegas "poder seguir una acera".

De este modo, pese a que desde la ONCE han alertado en los últimos años y en diversos puntos de España del impacto de las terrazas sobre el itinerario de personas invidentes, aseguran que no han llevado a cabo ninguna petición expresa al Ayuntamiento para que aplique la norma: "Aplaudismo la medida pero no la pedimos".