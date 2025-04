Las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma continúan con la huelga tras rechazar un aumento de 110 euros por parte de la empresa adjudicataria

Las trabajadoras de las escoletes externalizadas de Palma continuarán con la huelga tras rechazar la última propuesta de la empresa adjudicataria, un aumento de 110 euros en el salario base.

La Dirección General del Trabajo convocó el martes por la tarde a las educadoras y a los sindicatos CCOO y UGT. Estudi 6 tenía una segunda oferta, después de haber propuesto incluir un complemento de 47 mensuales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a partir de este mes. En esta ocasión, la empresa adjudicataria ha planteado un aumento de 110 euros en el salario base, una propuesta que desde el sindicato mayoritario del sector consideran insuficiente. "Estamos pidiendo una equiparación salarial de 600 euros de diferencia, por lo tanto, la propuesta que está poniendo sobre la mesa la empresa es completamente insuficiente", lamenta la responsable de Educación 0-3 de CCOO, Pepa Ramis.

Tras rechazar el último intento de la adjudicataria, las trabajadoras de las escoletes de gestión indirecta de Palma continúan con su calendario de protestas. Así, este miércoles han acudido como cada día a un nuevo centro para informar a las familias de la situación -en este caso han estado en la de Can Alonso- y han vuelto a salir a la calle para protestar frente al Ayuntamiento, a quien reclaman que se "implique, que no mire hacia otro lado" y que "encuentre la fórmula adecuada para participar económicamente en esta propuesta de equiparación", ha incidido Ramis, quien ha argumentado que este problema no es solo responsabilidad de la empresa que contrata a las trabajadoras, también lo es -ha recriminado- "de quien licita el servicio público, hacerlo con unas tablas salariales adecuadas, y si son discriminatorias respecto a las compañeras, el Ayuntamiento debe rectificar".

En este sentido, desde los sindicatos exigen un calendario de equiparación salarial en el que sean firmantes tanto el Ayuntamiento como Estudi 6. Y es que, critican que el Consistorio "desvíe el foco de atención hablando de convenios estatales y autonómicos". "No van a solventar así la discriminación salarial que tienen unas trabajadoras y otras gestionando el mismo servicio con las mismas condiciones y la misma calidad del servicio, y una discriminación salarial tan grande con convenio nuevo o sin él no puede existir. El Ayuntamiento es el responsable final de todo esto", sentencia Ramis.

"Educadora bien pagada, infancia bien acompañada"

Durante la protesta celebrada este miércoles en la plaza de Cort, una treintena de educadoras y representantes de los sindicatos han vuelto a clamar "por un sueldo digno", y han pedido al Ayuntamiento que actúe, ataviadas con sus ya tradicionales camisetas negras "por las mismas condiciones" y luciendo dos grandes pancartas en las que se podía leer: "Educadora bien pagada, infancia bien acompañada" y "mi educadora me da herramientas para la vida, yo le doy voz en esta lucha".

Familiares, este miércoles, frente a la 'escoleta' Can Alonso escriben mensajes de apoyo a las trabajadoras. / CCOO

En cuanto a su visita este miércoles a la Escuela de Educación Infantil Can Alonso, abuelas, abuelos, madres y padres, han escrito mensajes de apoyo a las trabajadoras y han exigido al alcalde y al Ayuntamiento que "se implique". "El Ayuntamiento es el responsable de licitar a bajo coste a nivel laboral, y es un proyecto de licitación a cuatro años de veinte millones de euros, veinte millones para unas trabajadoras que están cobrando el salario mínimo interprofesional", ha concluido su reivindicación la responsable de Educación 0-3 de CCOO.

Proposición No de Ley por un convenio autonómico digno

Cabe destacar que desde el sindicato han impulsado una Proposición No de Ley en el Parlament balear por un convenio autonómico digno para el sector 0-3 en Baleares. La PNL ha sido registrada por los grupos parlamentarios PP, PSIB, Més per Mallorca y Podem, reclamando la urgencia de impulsar la negociación de "un convenio digno y específico" para este sector.

Esta iniciativa parlamentaria tiene el objetivo de mejorar las condiciones actuales del convenio estatal, "equiparar condiciones y homogeneizar todo el sector educativo de primer ciclo de Educación Infantil", detalló CCOO en un comunicado.