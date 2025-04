Las obras del nuevo puente peatonal que unirá Nou Llevant con el polígono de Ikea arrancarán a finales de 2025

La construcción de un nuevo puente peatonal que unirá Nou Llevant con el polígono en el que se encuentra Ikea no arrancará hasta finales de 2025. El Consell de Mallorca ultima la redacción del proyecto para instalar una nueva pasarela que sustituirá a la que fue derribada por una grúa el pasado noviembre, pero la tramitación es larga, incluyendo la posterior licitación y adjudicación de las obras. De este modo los vecinos, impacientes por volver a disponer de un puente que les permita salvar la Vía de Cintura, no lo transitarán hasta 2026.

El área de Movilidad del Consell estima que la nueva infraestructura costará en torno a un millón de euros. Reclamará el importe a la empresa del camión grúa que lo dañó de manera irreversible mientras ejecutaba trabajos de mantenimiento en la Vía de Cintura, pero costeará y ejecutará la obra sin esperar a un desenlace que podría demorarse años.

Una nutrida representación de vecinos de Nou Llevant se han citado este martes en la esquina de las calles Barranquilla y Mario Benedetti, a escasos metros del puente desaparecido, para informarse sobre los trámites que está llevando a cabo el Consell y expresar su impaciencia por salir del "aislamiento" que sufren al haber perdido una infraestructura que conectaba el barrio con el polígono de Son Malferit, a la altura de Ikea.

Los vecinos reclaman a la administración que acelere los trámites. / B. Ramon

Algunos de los presentes han mostrado su decepción porque al encuentro, organizado por la asociación de vecinos de Nou Llevant, ha asistido el portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, en lugar de técnicos de la institución insular que pudieran explicarles la situación. También han estado presentes las regidoras de esta formación en Palma, Jero Mayans y Sara Cerdó. "Si el proyecto vale un millón de euros, se puede hacer una modificación de crédito. El problema es que los trámites en la administración son muy largos", ha señalado Gili.

"¿Por qué ha venido?", le ha interrumpido una vecina. "He venido porque me han contado la inquietud que tienen con este problema", ha respondido el portavoz de Vox en el Consell, que ha continuado con su parlamento. "El conseller de Movilidad [Fernando Rubio] me ha confirmado personalmente que se está proyectando un nuevo puente", ha subrayado Gili. "¿Y cómo sabe que lo están haciendo de verdad?", ha saltado otro residente.

Desvío por la rotonda de Can Blau

Los vecinos no han ocultado su malestar por no tener noticias de una obra que consideran muy necesaria. "Yo trabajo en Ikea y ahora para llegar tengo que cruzar por la rotonda de Can Blau, que es mucho más peligrosa para los peatones", ha manifestado Tere.

María Cruz, de la asociación de vecinos de Nou Llevant, ha lamentado que el Consell decidiera derribar todo el puente después del siniestro pese a que solo resultó dañada una parte del mismo. El Consell defiende que era necesario por seguridad y destaca la necesidad de sustituirlo por uno nuevo y más moderno, habida cuenta de que la instalación derribada tenía más de 40 años.