El regidor Fidalgo niega que el crucero 'Baleares' bombardeara a civiles durante la guerra: "No realizó ni un solo disparo"

Tal como estaba previsto, el PP y Vox han tumbado con sus votos en el pleno una proposición del PSOE en la que instaba al equipo de gobierno a retirar la protección del monumento de sa Feixina, incluido en el catálogo municipal, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su derribo. En cambio, sí ha causado sorpresa entre los regidores de izquierdas una controvertida afirmación que el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha pronunciado durante el debate: "El crucero 'Baleares' no realizó un solo disparo en la 'Desbandá' porque en ese momento estaba en pruebas".

El concejal ha negado de este modo el concurso del buque en los bombardeos de los franquistas contra la población civil que huía de la represión por la carretera de Málaga a Almería en 1937. El monumento de sa Feixina, al que el Consistorio acaba de dar la máxima protección, fue erigido en los años 40 precisamente para honrar a los caídos que combatieron en el crucero.

El socialista Pepe Martínez entrega los libros sobre el 'Baleares' a Óscar Fidalgo. / PSOE Palma

"Algunos tenemos la mala costumbre de leer y no asumir como un dogma todo lo que nos dicen. Ustedes vienen a sostener debates políticos que se fundamentan en la Wikipedia, es poco serio. Y es poco serio decir cosas contrarias a la verdad en este pleno. No hay fuente histórica que determine que el crucero 'Baleare's participara en la 'Desbandá' porque en aquel momento estaba en pruebas", ha espetado Fidalgo al regidor socialista Xisco Dalmau, que ha defendido la proposición.

"No se realizó ni un solo disparo desde el crucero en la 'Desbandá' de Málaga, infórmese y lea a historiadores para que no haga el ridículo con la gente de Málaga", ha manifestado el titular de Urbanismo en alusión a la petición del PSOE de Málaga para que se derribe el monumento.

Finalmente, Fidalgo ha reprochado al PSOE que "se pase por el arco del triunfo" el acuerdo del pleno de 2010 que, con la socialista Aina Calvo como alcaldesa, decidió eliminar del monumento los símbolos y referencias a los hechos de la Guerra Civil. "Se gastaron dinero público para despojarle de su simbología y zanjar el debate, y ahora vienen a decirnos que hagamos lo contrario de lo que dicen los jueces", ha manifestado el regidor en alusión a las últimas sentencias del TSJIB y del Supremo que protegen al monumento de su derribo.

Un libro en el pleno

En el debate de una proposición posterior de Podemos sobre expropiación de pisos vacíos, el regidor del PSOE, Pepe Martínez, ha aprovechado su turno de palabra para afear a Fidalgo sus palabras y leerle fragmentos de 'El Crucero Baleares 1936-1938', obra de Jeroni Fullana y Eduardo Connolly que describe la participación del buque en los sucesos de la 'Desbandá'.

Al terminar su intervención, Martínez ha entregado a Fidalgo el libro, que ha cogido prestado de la biblioteca de Cort, y otros dos volúmenes de su biblioteca personal.

Pese a ello, Fidalgo se ha reiterado en sus afirmaciones: "No hay un historiador serio que los sostenga. A ustedes les hiere lo que digo en este pleno, pero es mi opinión y la de historiadores relevantes. Conmigo han tocado en hueso. Me reafirmo en todas las palabras que he dicho".