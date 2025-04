Palma mantendrá la obligación de recoger las terrazas de bares y restaurantes por las noches

El Ayuntamiento de Palma mantendrá la obligación de que los bares y restaurantes retiren sus terrazas de la vía pública cuando cierren. El PP ha votado en contra de una proposición de Vox en la que pedía al equipo de gobierno que modificara la ordenanza para permitir que sillas y mesas pudieran permanecer apiladas en la calle por la noche "porque supone un sobreesfuerzo para los trabajadores".

La moción, planteada hace una semana, generó mucha preocupación entre las asociaciones de vecinos del Passeig Marítim y Santa Catalina, donde proliferan las terrazas. Más aún después de que el PP se abstuviera en la comisión previa al pleno y anunciara que estudiaría la iniciativa. Finalmente, el equipo de gobierno ha cambiado a un 'no', uniéndose al PSOE, Més per Palma y Podemos, por lo que no habrá cambios.

"Después de analizar la situación pensamos que lo correcto es votar en contra. Por un lado, cuando una terraza deja de tener su función, el permiso para que sea utilizado como terraza decae y pasa a ser un espacio público. Pero también hay un tema de seguridad. No hay nadie velando por el mobiliario que queda en la calle y podría se objeto de robo. O podría estar cerca de un hidrante y no habría nadie para moverlo si los bomberos tuvieran que utilizarlo. También podría ser un obstáculo para la limpieza y cuando Emaya pasa agua se podría dañar", ha argumentado la regidora de Hacienda y Govern Interior, Mercedes Celeste.

Del mismo modo, ha señalado que las asociaciones vecinales "están satisfechas" con la actual normativa y "no nos constan reclamaciones de los empresarios al respecto, más allá de alguna puntual".

PSOE: "¿Cuántos amigos les han pedido esto?"

La izquierda ha celebrado que el PP haya cerrado el paso a la proposición de Vox. "Nos alegramos mucho de su cambio de voto. Hoy ya hemos escuchado a los vecinos que han hablado del peligro de una ocupación continuada del espacio público u obstáculos a la limpieza. Ni siquiera hay un clamor de los empresarios. ¿Cuántos amigos tienen que les han pedido esto?", ha preguntado la regidora del PSOE Elena Navarro a los concejales de Vox.

Fulgencio Coll justificaba la necesidad de permitir a los locales que dejen sillas y mesas en la calle en que la retirada del mobiliario "exige estar 40 minutos antes de la hora de apertura para ponerlo en la calle y después, ya cansados por la noche, tienen que recogerlo".

Ha admitido que "no es bonito estéticamente", pero ha manifestado que de todos modos las terrazas "ocupan un espacio ya cedido".