Las ‘escoletes’ externalizadas de Palma preparan una huelga sin ‘escola matinera’ ni servicio de comedor

Las trabajadoras de las ocho escoletes externalizadas de Palma han convocado una huelga indefinida a partir del próximo lunes en la que se prevé que se carezca de la ‘escola matinera’, el comedor y el servicio de tarde. La decisión se produce tras meses de infructuosas negociaciones con el Consistorio y la empresa adjudicataria, Estudi 6, ante la demanda de las empleadas de una equiparación salarial con sus compañeras de los centros de gestión directa.

Según esplica Jaume Coll, representante del sindicato UGT encargado del sector de educación infantil de 0 a 3 años, Cort cuenta con once escoletes municipales, de las cuales tres son de gestión directa, con personal laboral propio y un convenio específico, mientras que las ocho restantes, con unas 130 educadoras, están externalizadas a través de la empresa Estudi 6.

La principal reivindicación de las trabajadoras de estos centros externalizados radica en la significativa diferencia salarial que existe con sus homólogas de gestión directa, una brecha que ronda los 700 euros mensuales (1.200 euros frente a 1.800 euros, aproximadamente). Esta situación -asegura Coll- se ha agravado tras el desbloqueo del convenio estatal, que -apunta Coll- "estuvo parado más de cinco años" y ha evidenciado aún más la disparidad de condiciones.

Desde el sindicato explican que llevan desde noviembre intentando establecer contacto con el Ayuntamientopara abordar esta problemática. Sin embargo, hasta finales de marzo no obtuvieron respuesta, viéndose incluso las educadoras obligadas a solicitar intervenir en un pleno municipal para ser escuchadas. Tras esta intervención -explica el representante sindical- se produjeron algunas reuniones, pero Cort "mantiene su postura de no poder modificar legalmente el contrato actual ni establecer mejoras salariales directas".

"Existen mecanismos legales para mejorar la situación"

UGT discrepa de esta opinión, ya que considera que "existen mecanismos legales para mejorar la situación", apelando a la voluntad política del consistorio para encontrar una solución. Además, señala que si el contrato no se hubiera prorrogado "y se hubieran escuchado sus demandas en noviembre, se podría haber incluido una mejora salarial en un nuevo pliego de condiciones".

La única propuesta concreta hasta el momento -subraya Coll- ha venido por parte de la empresa Estudi 6, que ha ofrecido un complemento de 47 euros mensuales a partir de abril, una vez se publiquen las nuevas tablas salariales del convenio. Esta cantidad, sin embargo, ha sido calificada de "insuficiente" por el sindicato, teniendo en cuenta la magnitud de la diferencia salarial existente y el carácter compensable y absorbible del complemento.

Ante la falta de avances significativos, las trabajadoras han decidido convocar una huelga indefinida a partir del próximo lunes. Este viernes está prevista una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB) a las 9:30 horas, donde "se desearía" que tanto el Ayuntamiento como la empresa presenten una propuesta que pueda llevar a la desconvocatoria de la huelga.

Una situación única en España

Sin embargo, según el representante de UGT, para que los paros se desactiven, sería necesario que se pusiera sobre la mesa una propuesta o un calendario de equiparación salarial progresivo, incluso con carácter retroactivo a enero. Eso sí -matiza Coll- "el objetivo final de las trabajadoras es la internalización del servicio por parte del Ayuntamiento, eliminando así la doble escala salarial existente", una situación que considera única en Baleares y en el resto de España.

Según cuenta el representante sindical, por el momento no se han establecido servicios mínimos. "El comité de huelga debería convocarnos para negociar esa parte, pero no lo han hecho", por ello entiende que la Conselleria de Educación "los establecerá sin acuerdo". De este modo, anuncia que impugnarán cualquier servicio mínimo que consideren abusivo, defendiendo que la parte esencial a garantizar es la atención educativa básica. En este sentido, Coll remarca que solo se contará con "una educadora y una coordinadora por cada tres unidades. Con eso es suficiente", y no habrá "ni servicio de comedor, ni escola matinera ni de tarde".

A pesar de los inconvenientes que la huelga pueda generar, las trabajadoras -dice Coll- cuentan con el apoyo de muchas familias, que comprenden la situación "insostenible" que viven estas profesionales, encargadas del cuidado de los más pequeños con salarios que no alcanzan los 1.200 euros mensuales. Así, el representante sindical concluye planteando "¿quién cuida de las que cuidan?", un interrogante que las trabajadoras esperan que los responsables políticos respondan con soluciones concretas y justas.