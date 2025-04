Fin a un año de trabajo y polémicas: la ordenanza cívica de Palma se aprueba definitivamente y entrará en vigor en mayo

Fin a más de un año de trabajo y polémicas. El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente este jueves la ordenanza cívica que por primera vez regula los patinetes eléctricos, eleva las multas para los autores de grafitis y de acciones vandálicas contra el mobiliario público o el patrimonio de la ciudad. Vox ha respaldado el texto, mientras que la izquierda ha reiterado sus críticas al documento, que previsiblemente llevarán a los tribunales. Representantes de autocaravanistas, músicos y artistas callejeros han intervenido para reclamar por última vez que les dejen fuera de la nueva normativa.

"Este texto no es una mera recopilación de sanciones o prohibiciones, es una apuesta por una ciudad más ordenada y limpia donde el civismo no sea una excepción", ha defendido el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets. "Hay conductas que alteran la convivencia como el ruido, el vandalismo o la proliferación de patinetes eléctricos. Queremos una Palma pacificada sonde se pueda descansar y combatir una violencia ambiental que deteriora nuestra calidad de vida y el derecho a disfrutar del espacio de todo", ha añadido.

El concejal ha señalado que "se tendrá en cuenta el perfil de la persona infractora, incluyendo menores y personas vulnerables. Y ha subrayado que el documento es fruto de "una enorme participación ciudadana".

La nueva ordenanza cívica entrará en vigor a mediados de mayo, cuando se publique en el BOIB.

"No es fruto ni del consenso, ni de la escucha. Es una ordenanza de persecución y vulneración de derechos como a la vivienda que además provocará mucha inseguridad jurídica. Hemos trabajado mucho para introducir alegaciones, pero sabíamos que ustedes no querrían aceptarlas. Este texto no tendrá ningún resultado en la mejora de la convivencia de Palma", ha criticado la regidora socialista Angélica Pastor.

La concejal ha acusado a PP y Vox de ser "elitistas y clasistas", y ha puesto como ejemplo que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, "puede aparcar el coche en una zona peatonal de la plaza Santa Eulàlia y la policía no le multará". Pastor ha indicado que el grupo socialista continuará apoyando todas las reivindicaciones que surjan contra la nueva ordenanza.

La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha iniciado su intervención recordando unas palabras del Papa Francisco sobre las personas vulnerables y migrantes. "Le rinden homenaje con un minuto de silencio y diez minutos después aprueban una ordenanza de persecución y vulneración de derechos. Honren su memoria siguiendo su ejemplo y no con minutos de silencio", ha espetado a los regidores del PP y Vox.

"Lo que han hecho son modificaciones cosméticas para que los colectivos que les pusieron contra las cuerdas se desmovilizaran. Pero esto no va a quedar aquí", ha destacado Muñoz.

Por su parte Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, ha lamentado que la ordenanza "persigue al que piensa diferente y criminaliza la pobreza". La regidora ha criticado que "quieren que Palma sea capital cultural europea mientras van a multar a los artistas callejeros", y ha subrayado que "solo han escuchado a la industria turística", en alusión a la decisión de Cort de ampliar el límite permitido de grupos con guías en la ciudad.

"Seguiremos luchando para tumbar la ordenanza, y no tengan ninguna duda de que la tumbaremos", ha añadido Truyol.

Fulgencio Coll, de Vox, ha justificado el respaldo de su partido al texto definitivo: "No es perfecto, seguro. Pero hay una cosa evidente, hay que buscar equilibrio entre derechos y deberes. Y buscar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos. Algunos puntos se podrían haber mejorado, pero es mucho mejor que lo que había".

Intervenciones de los colectivos afectados

Mabel Chavarino, de la asociación de músicos de calle en Mallorca, ha agradecido el cambio de algunos puntos que figuraban inicialmente en el texto y que consideraban lesivos, como por ejemplo el reconocimiento de que su colectivo se regulará por una normativa específica que se aprobó la pasada legislatura.

Sin embargo, ha solicitado la eliminación de un artículo según el cual "un policía puede suspender una actuación por la queja de un vecino porque eso abre la puerta a arbitrariedades".

Por su parte David Peralta, de Nou Circ Social Balears, ha celebrado que estos últimos días "la plaza Major parecía París", en referencia al hecho de que "ningún policía ha interrumpido mi trabajo de payaso". En todo caso, ha señalado que su colectivo no debería estar metido en esta ordenanza porque ya estamos regulados. "Por favor, sáquennos de ahí porque nos están criminalizando", ha señalado.

También ha intervenido Javier González, que vive en una autocaravana en Son Gual, y ha recordado que su colectivo ya se regula por una normativa de la DGT de ámbito estatal que les permite pernoctar en los vehículos un máximo de diez días en el mismo lugar. "Somos la consecuencia del problema de la vivienda. Dicen que había un vacío legal, pero nosotros ya estamos sometidos a una instrucción de la DGT", ha manifestado.

"¿Por qué en lugar de considerarnos a nosotros como problema no hablan de los precios del alquiler? Porque los que vivimos en caravanas es porque no podemos pagar un alquiler", ha añadido.

En la misma línea se ha expresado Begoña Iglesias, otra autocaravanista. "Ustedes dicen que es incívico no vivir en una autocaravana y yo lo que considero incívico es no poder tener una vivienda. Dicen que quieren una Palma más limpia, pero limpia de gente vulnerable. Quieren quitarnos el único techo que tenemos para no mojarnos cuando llueve. Seguro que ustedes tienen sus cómodas casas", ha esperado a los regidores del PP y de Vox.