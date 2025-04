El PSOE de Palma denuncia "una tala indiscriminada" de más de veinte árboles en Son Oliva

El PSOE de Palma ha denunciado este martes "la tala indiscriminada" de más de 20 árboles en el barrio de Son Oliva, en la avenida Tomás de Villanueva Cortés. Los socialistas han registrado una solicitud de información para saber cuáles han sido los motivos técnicos que avalan la tala, "ya que no se ha dado ningún tipo de explicación".

"En un momento de emergencia climática, el equipo de gobierno se dedica a eliminar árboles en vez de plantar más. Si queremos que Palma tenga futuro, hay que adaptar la ciudad al cambio climático, hay que ganar sombras y zonas verdes en vez de perderlas", ha afirmado Xisco Ducrós, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma.

"Los 22 árboles eliminados no se han sustituido y, no sólo esto, se están empezando a tapar los alcorques, lo que demuestra el nulo interés en replantar los ejemplares talados", ha afirmado Ducrós. "No compartimos la forma de actuar del alcalde, creemos que siempre hay que dar explicaciones y, sobre todo, cuando se trata de árboles, no sólo eliminarlos, si no, también, plantar los mismos o más”, ha añadido el socialista.

Cort: "Once ejemplares presentaban cierto riesgo"

El Ayuntamiento, por su parte, ha hecho pública una nota de prensa en la que desmiente "una tala injustificada de árboles", y justifica que "se trata una actuación que responde exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad".

"Cabe señalar que el servicio de Parcs i Jardins, en aplicación del Plan de Gestión de Arbolado 2024-2025, ha decidido la retirada de 20 ejemplares en la avenida Tomás de Villanueva Cortés, en el barrio de Son Oliva, al detectar que el tamaño de la alineación de alcorques más cercanos a las fachadas era insuficiente e impedía el correcto desarrollo de los árboles", argumenta el Consistorio.

"Nueve de estos árboles, de tipo ‘morera’ han sido trasladados provisionalmente al vivero municipal, donde permanecerán temporalmente en macetas hasta la próxima campaña de reposición, cuando podrán volver a ser replantados. Los 11 ejemplares restantes, por su parte, presentaban cierto riesgo al tener una estructura pobre y frágil, así como afecciones en base y tronco", abunda el comunicado.

Finalmente, señala que a lo largo de 2025 ejecutará "una propuesta de mejora y reordenamiento del espacio que permita una adecuada cobertura arbórea en el futuro".