Demandan al Ayuntamiento porque rechaza autorizar un circuito de karts en la Platja de Palma

La empresa promotora de un circuito de karts en la Platja de Palma ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra Cort porque no le autoriza a instalar este equipamiento deportivo. Urbanismo rechazó el proyecto de Son Forsiego S.A. el pasado diciembre porque la instalación se levantaría en suelo rústico, junto a la Porciúncula, decisión que fue refrendada en el pleno del mismo mes por unanimidad de los grupos políticos.

El Ayuntamiento de Palma, que ha sido requerido por la sala para aportar el expediente administrativo en el que deniega la construcción de este circuito de karts, se presentará en el procedimiento.

La empresa planteó hace casi una década su intención de construir este equipamiento deportivo, que en su momento anunció como el más grande de Europa. Iba a levantarse en la finca de Son Forsiego, en unos terrenos calificados de rústicos, aunque situados en un área denominada de transición de armonización, aptos para actividades complementarias al sector turístico.

"No existen normas transitorias de apliación"

El procedimiento administrativo se atascó durante años, hasta que la aprobación del Plan General en 2023 cerró definitivamente la puerta al circuito al incluir el suelo afectado en el Parc Agrari de Llevant, que entre otras cosas impide realizar actividades motorizadas. Del mismo modo, Urbanismo recuerda que no existe aún un Plan Especial del Parc Agrari, y al no haberse aprobado todavía el POD, "no existen normas transitorias de aplicación, por lo que no resulta posible actualmente implantar un equipamiento deportivo en los terrenos afectados".

Son Forsiego S.A. presentó en diciembre de 2019 un proyecto de adecuación e integración paisajística para instalar este circuito de karting, aunque su voluntad de construir este equipamiento se remonta a 2016, cuando la empresa presentó una primera licencia que también fue denegada. Un año después el Consorcio de la Platja de Palma, ya extinto, también rechazó el proyecto.