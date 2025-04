Paco Moll Fernández, conductor de la EMT recién jubilado: «Recibir a la gente con una sonrisa es muy importante, porque les alegras el día»

Se jubila después de 35 años en la EMT, ¿tenía ganas de que llegara este momento?

Sí, claro. Todos estamos con ese deseo.

Ya ha llegado, ¿cómo se siente estos días?

Como si estuviera de vacaciones, de momento. Me lo he planteado así. De momento estoy en periodo de prueba de jubilación, y me parece que lo estoy superando. A ver, he tenido una rutina muchos años y es complicado, hay que adaptarse a lo nuevo. Pero bueno, ningún problema. Me parece que lo estoy haciendo muy bien.

¿Qué planes tiene? ¿Va a dedicarse a algún hobby que había abandonado por falta de tiempo?

Yo soy muy manitas y me hago de todo en casa, siempre estoy haciendo coas. Aburrirme no me aburro, si a veces iba a trabajar para descansar, porque el trabajo en la EMT es más mental que físico. Ahora lo que ocurre es que me tendré que organizar y, por ejemplo, comer a las horas que toca, porque yo siempre he trabajado de tarde y comía a veces a las 10 y media de la mañana. Pero bueno, esto es ir acostumbrándose a la buena vida, que ya estoy en el club ‘de los siete domingos’, que preguntas a un jubilado y no sabe ni en qué día está [risas].

¿Ha trabajado siempre en la EMT de Palma?

No, antes era conductor también, pero trabajaba en el sector turístico.

Después de treinta y cinco años conduciendo en la empresa municipal, habrá visto de todo. ¿Tiene alguna anécdota o algún momento memorable?

He tenido de todo, buenos y malos, pero me quedo con lo bueno. Lo malo prefiero ni recordarlo, porque hemos pasado rachas muy malas aquí en la empresa por falta de coches y de conductores, horarios muy ajustados... y vamos siempre muy estresados. No es raro que haya tanta gente de baja.

¿Y en cuanto a los usuarios?

He tenido de todo [risas] Podría escribir un libro.

¿Qué pros y contras tiene su profesión?

Los pros son que he conocido a mucha gente, he hecho muchas amistades. Si hubiera tenido un trabajo de estos de estar metido en una oficina o en cualquier otro sitio, no me habría gustado. En cuanto a los contras, diría que es un trabajo muy poco agradecido, sobre todo porque yo estuve en turismo antes y era otra historia. Te venía la gente de vacaciones, contenta, y era distinto, porque a los buses de la EMT suben los que van a trabajar y están cabreados. Es un trabajo estresante y te tienes que llegar a acostumbrar. No todo el mundo aguanta. Hay gente a la que la ha costado mucho conseguir la plaza y se ha tenido que ir porque no ha aguantado, porque no se ha visto capaz de soportar la presión, el estrés, el tráfico... El tráfico en Palma es horrible, menos mal que se hizo el carril bus, que ha ayudado mucho a mantener las frecuencias y a dar prioridad al transporte público, que es lo que tiene que ser.

Realizó su último trayecto en la línea 35, ¿fue una casualidad o la había elegido usted?

Yo empecé en la línea 15, que era Arenal-Plaza de la Reina, pero después de la pandemia se hizo una reestructuración de líneas y desde entonces estaba en la 35. La línea 15 tenía un problema, y es que nosotros cargábamos en el Arenal y cuando llegábamos a Can Pastilla íbamos completos. Se subían muchos turistas y los residentes se enfadaban y había enfrentamientos. Ahí Álvaro Gijón, que presidió la EMT, hizo algo reseñable, porque en un momento dado nos mandó una carta a todos los trabajadores en la que preguntaba qué haríamos para mejorar la línea en la que estábamos, o si crearíamos que había que hacer alguna nueva. Yo me tiré dos noches haciendo un mapa desde el Arenal hasta la Catedral y la nombré línea 25, curiosamente, como la de ahora, porque no existía. Así que cuando pusieron esta línea nueva yo flipé, porque ya no estaba Álvaro Gijón. Se ve que después, alguien encontró mi propuesta en algún cajón y la pusieron en marcha. Empezó con solo dos buses, era una línea exprés, pero había que esperar una hora y al ver que funcionaba muy bien la ampliaron y mira lo que es hoy en día la línea 25.

¿Cómo ha sido el trato con sus usuarios? ¿Se encontraba con la misma gente todos los días?

Conocía a mucha gente y me llevaba muy bien con ellos. De hecho me he quedado un poco alucinando con los likes que ha recibido la publicación que hizo la empresa por mi jubilación. He procurado no hacerle ninguna faena a nadie. Normalmente siempre he esperado a la gente que sé que va a trabajar, y si he tenido que perder un semáforo y llegar tarde a un final, pues bueno. Me sabía mal dejar a esa persona tirada. Y claro, esta gente te lo agradece y se sube con una sonrisa. Yo también normalmente solía recibir a la gente con una sonrisa, ¿por qué no? Y les cambia la cara, porque parece que no, pero eso te alegra el día.

¿Alguna recomendación para que sus compañeros cumplan 35 años al volante como usted?

Paciencia y mucho ánimo. Que sepan que un día la jubilación llegará. Creo que la empresa tiene que mejorar, y si lo hace y da más tiempo a los trabajadores y ellos se ven más desahogados, será más llevadero. De hecho, toda la gente que he visto que está entrando ahora, lo hace con mucha ilusión, y yo les he estado ayudando en todo lo que he podido y les he aconsejado lo mejor que he sabido.