Los vecinos del Comtat del Rosselló de Palma estallan por el asentamiento ‘in crescendo’: “Ya defecan en pleno día en la plaza”

El asentamiento humano que lleva años en las diversas instalaciones de la plaza Comtat del Rosselló, en pleno centro de Palma, está causando cada vez más malestar entre el vecindario y los comerciantes de la zona. Varios de ellos denuncian que los chabolistas que viven en precarias condiciones en el lugar provocan molestias a los residentes y peatones que circulan por la plaza sita detrás del mercado del Olivar. La indignación ha llegado a un punto máximo, denuncian que los indigentes “hacen sus necesidades en cualquier sitio, y a plena luz del día”. Como muestra, han retratado a uno de los habitantes del asentamiento que defeca en uno de los parterres, a media mañana. “Es una vergüenza”, protestan.

Las condiciones de insalubridad en este emplazamiento son extremas. Hace años, una década como mínimo, que en distintos puntos de Comtat del Rosselló se instalan personas para dormir.

El asentamiento ha ido in crescendo en los últimos tiempos, por los problemas agravados de falta de vivienda en Mallorca y el colapso de los albergues y demás servicios sociales. Hay varias personas que no solo pernoctan, sino que habitan durante todo el día en la entrada peatonal al parking subterráneo de la plaza. Las distintas barreras que ha instalado el Ayuntamiento de Palma para impedir su acceso no sirven de nada, puesto que se las saltan o las rompen.

También hay indigentes que duermen encima del tejado del kiosko-bar que hay bajo la pérgola de la plaza, o en otros recovecos. El problema, denuncian vecinos, es que por falta de instalaciones sanitarias y de higiene estas personas orinan y defecan en los jardines de la plaza, incrementando los problemas de salud pública.