Margalida Jordà, fundadora y presidenta del Projecte Socieducatiu Naüm: «La ultraderecha ha traído a Son Roca un discurso xenófobo que aquí antes no se oía»

La próxima semana el Projecte Socieducatiu Naüm celebrará 25 años de existencia ayudando a salir adelante a los vecinos del barrio de Son Roca, en Palma. Margalida Jordà habla con orgullo de los muchos casos de éxito (personas con nombres y apellidos) que suma esta iniciativa, que en este cuarto de siglo ha atendido a más de 10.000 usuarios. Recuerda con claridad el momento exacto en el que decidió a qué iba a dedicar su vida: «Tenía 33 años y estaba en el patio cuando decidí que yo iba a estar siempre al lado de ‘los parias de la tierra’». Ahí sigue.

¿Cuáles eran los problemas de Son Roca hace 25 años?

Yo llegué al barrio en 1995 y Naüm nació cinco años después. La gente sobre todo tenía una sensación de inseguridad, por ejemplo ante los grupos de jóvenes, por los robos en los coches... Paseabas y veías farolas caídas, jeringuillas usadas en algunas zonas... Y pensabas: «Esto no puede ser, esto tiene que cambiar». Veías a muchos jóvenes en la calle, sin rumbo, y te decías: «No, esto debería tener otra imagen, esto no puede seguir así». En aquel momento ya había desaparecido el ‘club d’esplai’, ya no estaban las trabajadoras sociales ni la educadora de calle que habían ayudado tanto al barrio antes, los servicios no intervenían... Era un barrio con muchas carencias. Nosotros comenzamos a trabajar y pusimos en marcha iniciativas que hoy han dado sus frutos.

25 años después, ¿cuáles son hoy los problemas de la barriada?

Sigue habiendo jóvenes con pocos recursos y muchas dificultades, lo que a veces les lleva a caer en las mismas situaciones de antes. Sin embargo, la diferencia es enorme. Ahora hay espacios abiertos, hay un programa de inserción laboral y muchas más oportunidades. Los problemas son los mismos que en muchas otras partes, un día alguien sufre un robo en su coche, otro día hay una discusión de pareja que se descontrola… Pero también hay muchas personas sensatas, con otros valores y con ganas de mejorar, y también tenemos un tejido social más organizado, la asociación de vecinos, unas infraestructuras más o menos buenas...

Margalida Jordà, en el patio de Naüm. / Guillem Bosch

¿Toda esa época más dura de la droga ya ha quedado atrás?

Ahora hay trapicheo, algunos lo hacen, todos los conocemos, es gente que no ha sabido ver todavía que tiene que enfilar la vida de otra manera. Pero el problema no son ellos, son los grandes que están detras y los que hacen dinero de verdad con esto.

Ahora se ha roto el contrato social: formarse ya no garantiza un trabajo y el trabajo ya no garantiza un sueldo digno para vivir. Así, ¿cómo convencer a los jóvenes de que tienen que seguir estudiando?

Es más difícil, sí, totalmente. Nosotros tenemos el programa de inserción laboral desde hace cinco años, antes lo trabajábamos con la educadora social aquí dentro y con una educadora de calle que iba a buscar a los jóvenes y les ayudaba a encontrar una formación o un trabajo. Tenemos gente que hizo nuestro programa de fontanería, el más antiguo, y sigue trabajando de eso, ha montado una pequeña empresa, tiene una familia... Eso es un éxito muy grande. Hay personas que tienen la tentación de ese discurso, del pesimismo y el ‘¿y para qué’’, nosotros trabajamos mucho para cambiarlo, para que vean que hay otras vidas, insistimos mucho en cambiar sus motivaciones y aumentar su autoestima.

"Trabajamos para cambiar ese pesimismo vital y el discurso del 'total, ¿para qué?', insistimos en trabajar autoestima y que tengan espíritu de superación, que vean que la vida se puede enfilar de otra manera"

¿Pico y pala todo el tiempo?

Pico y pala. Y sigue funcionando. El otro día vino un hombre que ya había venido otras dos veces, que ha pasado mil cosas, problemas de alcohol y drogas, y ha vuelto porque quiere volver a intentar cambiar, es buena señal, de que tiene esa motivación para superar su situación. Y eso es lo que hacemos, mantener encendido ese ‘caliu’ de superación, de no caer en la pereza, la rebeldía o el sentimiento ese de ‘total, no hay nada qué hacer’.

¿Qué le pediría al alcalde de Palma para Son Roca?

Faltan muchas cosas, nosotros trabajamos para aportar, pero a nosotros nos hacen falta también. Le pediría al alcalde que trabaje para que el acceso a la vivienda sea de otra manera y que reivindique mejores salarios. Aquí las casas ya están a 900 o 1.000 euros y la gente está ganando poco mas de 1.000, ¿cómo lo han de hacer? También hay que facilitar el acceso a la formación. Le diría además que nos hacen falta los recursos económicos y que reivindique mejores salarios para poder vivir. Son problemas estructurales. Otra cosa que pido: que el fútbol sea para todos, que no se deje fuera al que no puede pagar la ficha. Este tipo de cosas pasan y toda esta gente queda al margen. Es la administración, y no nosotros, la que ha de intentar que los ciudadanos que no tienen recursos vivan tan bien como los que tienen recursos. Estos también tienen problemas, como por ejemplo de salud mental, pero se pueden pagar tres psicólogos si quieren, ¿y los de aquí, qué? También pedimos ayudas para reducir la burocracia para pedir ayudas, es tan difícil que pueden quedar excluidos los que más las necesitan, nosotros les ayudamos también con eso.

Pensaba que pediría un instituto.

Sí, es verdad que hay chicos que ‘se pierden’ al tener que salir del barrio para ir al instituto, pero yo creo que está bien que salgan y vean otras cosas y posibilidades. Hay mucho sentimiento de barrio y eso está bien, pero una cosa que siempre decimos que hay que combatir es el estigma de Son Roca. La gente de aquí tiene recursos suficientes como seres humanos como los vecinos de Son Vida. Démosles oportunidades y veremos qué pasa.

Al llegar al barrio se ve una calle con modernos chalets y enfrente deteriorados bloques de viviendas densamente habitadas, ¿Son Roca es la foto de la desigualdad extrema de Balears?

Totalmente. Y mucha gente eso no lo quiere ver, no quiere venir por aquí, ¿por qué ? Desde la coordinadora de entidades hacemos mucho este discurso: venid a ver cómo se vive. No se trata de tener miedo ni de mirar por encima del hombro, hay que venir y mirar a la gente a la cara y trabajar juntos, eso es lo que hacemos. Les miramos con confianza e intentamos ‘hacérnoslos nuestros’.

Este barrio nació al calor del boom turístico, ¿hemos olvidado que la gente que vive aquí es la que ayudó a levantar esa industria?

Sí, totalmente. La gente que vino a vivir aquí es la que hizo posible Magaluf, El Arenal... Muchos empezaron de albañiles, luego pasaron a los hoteles... Desde hace años muchos al jubilarse se vuelven a sus pueblos en la península y le dejan la casita de aquí a sus hijos. Ahora hay un retorno, jóvenes que se habían ido vuelven porque no pueden vivir en otras partes por los precios, también porque se sienten bien aquí, por esa estima por el barrio.

Es un barrio que recibe mucha inmigración, ¿cómo es la convivencia? Pregunto porque se ven muchas balcones con la bandera de España y la de Vox.

Ha venido sobre todo gente de Sudamérica y del norte de África, pero no ha habido el boom de otros sitios. Ahora es cierto que se oye un discurso que antes no se oía. Antes los vecinos se ayudaban entre todos, había muchísima solidaridad, la sigue habiendo pero algo ha cambiado y los que han subido un poco, no sé si por miedo a volver a lo anterior, tienen un poco este discurso de ‘ahora vienen estos y me lo quitan’ o ‘estos reciben ayudas y yo no’.

¿Se ha disuelto esa conciencia de clase, esa solidaridad de ‘somos todos trabajadores y nos ayudamos’ y se ha creado un supuesto enemigo, ‘el otro, el de fuera’?

Sí, el discurso de la ultraderecha es muy fuerte y hay gente que se lo ha creído por no tener recursos económicos ni formativos para procesarlo y ver qué hay detrás, y se lo han creído, también porque ellos no están en la mejor situación y los otros políticos tampoco están respondiendo a sus necesidades.

Jordà, en un momento de conversación con este diario. / Guillem Bosch

¿Cómo es la situación de los niños y las familias en el barrio?

Todos estos problemas que hablamos repercuten en los niños directamente. Unos padres con bienestar y estabilidad educan diferente que unos preocupados por problemas financieros. Una persona con pocos recursos vive tomando decisiones difíciles, como elegir entre comprar una buena ración de carne u optar por algo más barato. Muchos padres tienen problemas de salud mental porque la incertidumbre económica genera estrés. La angustia de no saber si llegas a fin de mes, la inquietud por no haber recibido la beca escolar cuando el curso ya ha empezado... y los niños notan todo esto. Además, muchos pasan mucho tiempo solos. Aquí hay muchos ‘niños de la llave’ y muchas familias con poca formación. Vienen madres de 16 o 17 años, ¿se han preguntado ellas por qué quieren tener un hijo? Falta de recursos económicos, falta de formación, falta de oportunidades... es un pez que se muerde la cola, aquí y en muchos sitios más.

Por el 8M Naüm entregó sus Premios Kalí a la trayectoria de superación de mujeres vinculadas a la entidad. ¿Se considera feminista?

Si los demás me ven así, entonces quizás lo sea... Cuando se habla de feminismo me acuerdo de mi madre: con el tiempo, ahora veo que ella era feminista, aunque nunca se lo planteó, igual ni llegó a escuchar esa palabra. Fue a la escuela hasta los 10 o 11 años, pero leía los periódicos y todo lo que conseguía. Fue muy estricta conmigo, pero ella me empoderó. Siempre he tenido claro que la mujer debe tener dignidad y que debe haber igualdad entre hombres y mujeres, yo la veía dentro de casa, pero recuerdo que mi madre me dijo que hubiera preferido tener un niño porque los hombres lo tenían más fácil en la vida. Eso me hizo pensar.

¿Cómo vive ese feminismo en una institución como la Iglesia?

[Ríe] Dentro de la Iglesia, cuando tengo ocasión, siempre digo lo que pienso. Y cuando llega un punto en el que ya no puedo soportar ciertas cosas, me voy a otra parte. Mi programa y mi opción de vida están en Jesús de Nazaret, pienso morir con este programa. La Iglesia es el lugar donde me han mostrado a Jesús, pero en este momento de mi vida sé distinguir entre lo que es la Iglesia y lo que es el mensaje de Jesús. Y eso es lo que me interesa. No estoy de acuerdo con muchísimas cosas, y cuando puedo, lo digo. Y cuando veo que algo ya no se sostiene, me voy. Cuando su mensaje no era bien recibido, Jesús decía que había que sacudirse el polvo de las sandalias y seguir adelante. Eso hago yo.